Стал футболистом только для того, чтобы угодить отцу: история сложных отношений Тьерри Анри с самым родным человеком

Легендарный французский футболист Тьерри Анри, который сейчас является ассистентом главного тренера сборной Бельгии, прошел тернистый путь, чтобы получить славу. Хотя сам этого не хотел и с детства мечтал овладеть другой профессией, однако борьба за отцовское внимание внесла свои коррективы.

Иногда родители рушат мечты, указывая, какую профессию выбрать, как лучше действовать в той или иной ситуации и как правильно строить будущее. Они считают, что так лучше для нас, но это не всегда нам по душе. Такая же проблема возникла и у юного Анри, но даже похуже… он практически всю жизнь пытается завоевать любовь и поддержку отца.

В раннем детстве он проявлял способности к дизайну одежды, даже просил родителей отдать его на курсы подготовки дизайнеров. Мать, Марис, хотела, чтобы ее сын получил высшее образование, а отец, Антуан, настаивал на футбольной карьере. Маленький Анри не столько мечтал стать футболистом, сколько хотел угодить отцу, уверенному в таланте сына.

Юноша рос в окружении, где на улицах сверстники только тем занимались, что употребляли наркотики, алкоголь, устраивали драки и попадали в тюрьму, но именно местные хулиганы научили его играть в футбол.

Переломным периодом в жизни Тьерри стал развод родителей, тогда ему было 7-8 лет и он продолжил жить с мамой, но об отце никогда не забывал.

В этом же возрасте он начал тренироваться в местном клубе, Лез-Юлис, под руководством Клода Шезеля, но это длилось недолго. Ведь отец оказывал невероятное давление на Анри, он заставлял его посещать тренировки, присутствовал на каждом матче, а однажды даже потерял работу, потому что опоздал после очередного поединка сына.

Впоследствии француз решил дать еще один шанс своей футбольной карьере и отправился в самостоятельную жизнь. Он присоединился к Палезо, но... здесь снова помешал отец, который несколько раз ссорился с клубом в течение года и даже устроил драку с судьей после одного из матчей. Поэтому Анри перешел в Витри-Шатион и играл там два года.

Когда забил шесть голов в победном матче, ожидал от отца поддержки, но возвращаясь домой, не было никаких поздравлений. Но ему прилетело за все то, что он сделал неправильно. Даже когда Тьерри завоевывал аплодисменты, трофеи, абсолютный восторг болельщиков, отец считал, что это не заслуга сына.

Антуан довольно жестко обращался с родным ребенком, ведь в таком возрасте очень важно чувствовать поддержку прежде всего родителей, а юный футболист в ответ на свои успехи получал либо молчание, либо критику.

Тьерри Анри рос и строил свою карьеру, несмотря на сложные отношения с отцом. Он стал чемпионом мира 1998 года, чемпионом Европы 2000, вицечемпионом мира 2006, выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Англии и Испании. Он защищал цвета Монако, Ювентуса, Арсенала, Барселоны и Нью-Йорка Ред Буллз.

За свою карьеру Анри получил множество титулов и наград, неоднократно устанавливал рекорды команд и национальных первенств, в частности, дважды получал "Золотую бутсу".

Но когда это все прекратилось, завершилась его карьера, он стал никем. По крайней мере, сам Анри так думал, он не был готов к этому. В поединках он забывал свои проблемы, откладывал их на потом и просто играл. После завершения карьеры он заверил, что эта часть его жизни умерла и ему пришлось снова столкнуться с проблемами.

Впоследствии он приступил к тренерской деятельности. Но когда мир накрыл COVID-19, в его жизни все изменилось. Тьерри прожил год без родных и вспоминает этот период как худший в своей жизни. Анри проводил дни с плачем и безудержными эмоциями, с чем справиться ему было сложно. Тогда он остался один на один со своими мыслями и общался со своим внутренним ребенком, после чего осознал:

"В течение всей карьеры и с момента рождения, я, по-видимому, был в депрессии"

Тьерри Анри построил успешную карьеру футболиста и сейчас занимается тренерской деятельностью. Несмотря на то, что он этого не хотел, все же прислушался к отцу и ради него столько сил и труда вложил в это дело. И как бы то ни было, французская легенда до сих пор с болью говорит об отношениях с самым родным человеком.

"Сложнее всего, что мне пришлось сделать, это угодить папе, другое для меня ничего не значит. Все, что произошло в моей карьере кажется легко добытым, по сравнению с тем, что я должен делать, чтобы угодить старику. Мое молодое "я" все еще ждет этого одобрения. Я пытаюсь связаться со старым"

Из-за безумного давления и критики отец помог Анри стать тем, кем он сейчас является. Но, к сожалению, не дал ему самого главного — поддержки и любви, которая была гораздо важнее успеха. С этой проблемой Тьерри живет всю свою жизнь.

Сквозь каждого футболиста можно увидеть годы большого труда, самостоятельной жизни, без родителей и родных, волнение и решение собственных проблем, давление, давление в команде, конкуренцию, психологическую устойчивость, взлеты и падения, конфликты в клубе и с партнерами. И все это приходится чувствовать с детства.

Пока сверстники проводят вместе время, посещая разные мероприятия, ночные клубы, заведения – ты должен работать и то нелегко. Ты всегда выбираешь карьеру, а это психологически сложный период, в юном возрасте стать на этот путь, но именно те, кто проходит через него и преодолевает внутренние желания или искушения, воспринимают критику и доказывают обратное — становятся образцовыми спортсменами.