Соперник Динамо в основном раунде Лиги Европы досрочно выиграл чемпионство

В воскресенье, 3 ноября, клуб РФШ на выезде одолел команду Гробиня в рамках 35-го тура чемпионата Латвии.

Игра завершилась со счётом 2:0. Триумф позволил сопернику Динамо в основном раунде Лиги Европы досрочно стать чемпионом страны.

РФШ имеет 90 очков за 35 поединков. Их главный оппонент ФК Рига набрала 84 балла. Следующими выходными в чемпионате Латвии состоится последний тур сезона-2024.

Отметим, что чемпионат Латвии проходит по формату весна-осень. РФШ стал чемпионом второй год подряд. В общем, для команды это третье чемпионство в истории.

Напомним, матч Динамо – РФШ состоится 30 января 2025 года. Киевляне за три игры Лиги Европы очко не набрали, чемпион Латвии завоевал 1 очко.

В четверг, 7 ноября, украинский гранд проведет игру 4 тура ЛЕ против Ференцвароша. Венгерский клуб в местном чемпионате вырвал ничью у Дебрецена.