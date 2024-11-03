Ференцварош вырвал ничью у Дебрецена перед матчем против Динамо в ЛЕ

Венгерский Ференцварош сыграл вничью с Дебреценом в матче 12-го тура чемпионата Венгрии.

Поединок завершился со счётом 2:2.

Ференцварош первым открыл счет в матче, однако потом дважды пропустил и был близок к поражению. Команда смогла спастись на 85 минуте после гола вышедшего на замену Жомбора Грубера. Он появился на поле за 2 минуты до этого.

Чемпионат Венгрии

12 тур, 3 ноября

Ференцварош – Дебрецен 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – 62 Траоре, 1:1 – 72 Барань, 1:2 – 80 Дрешкович, 2:2 – 85 Грубер

Напомним, следующий матч Ференцварош сыграет против киевского Динамо в 4 туре Лиги Европы. Поединок состоится в четверг, 7 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Киевляне перед игрой против венгерского коллектива разгромили Ингулец в матче 12 тура УПЛ и вернули себе первое место в турнирной таблице.