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Мудрик попал в сборную 2 тура Лиги конференций по версии SofaScore

Руслан Травкін — 25 октября, 10:04
Мудрик попал в сборную 2 тура Лиги конференций по версии SofaScore
x.com/ChelseaFC/status/1849226805640655251

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик попал в сборную недели Лиги конференций по версии аналитического портала Sofa Score.

Футболист удачно провел матч против Панатинаикоса (4:1). На его счету гол и две результативные передачи, что позволило получить оценку 8,5 баллов за игру.

Team of the Week provided by Sofascore

Напомним, теперь украинец является лидером турнира сезона-2024/25 по ассистям.

Отметим, что первую позицию в таблице с украинцем разделяет нападающий Серкль Брюгге Кевин Денке, у которого также 3 передачи.

Ранее сообщалось о том, что 23-летний вингер сборной Украины может перейти в испанский Бетис из-за нехватки игровой практики.

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