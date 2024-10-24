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Мудрик – лучший ассистент Лиги конференций 2024/25

Микола Дендак — 24 октября, 22:12
Мудрик – лучший ассистент Лиги конференций 2024/25
Михайло Мудрик
Getty Images

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик возглавляет таблицу ассистентов Лиги конференций сезона-2024/25.

За два стартовых тура на счету украинца 3 голевые передачи. В первом туре он ассистировал на Ренату Вейга в победном матче против Гента (4:2), а сегодня, 24 октября, отдал два результативных паса в игре против Панатинаикоса (4:1).

Также в поединке против греческого коллектива Михаил отличился первым голом за свой клуб в сезоне-2024/25. Мудрик стал лучшим игроком этого матча.

Заметим, что первую позицию в таблице с украинцем разделяет нападающий Серкль Брюгге Кевин Денке, у которого также 3 передачи.

Ранее сообщалось о том, что 23-летний вингер сборной Украины может перейти в испанский Бетис из-за нехватки игровой практики.

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