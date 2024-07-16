Скалони прокомментировал свое будущее в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался по поводу своего будущего в команде.

Его слова передает Infobae.

"У меня осталось еще два года по контракту. Если вы хотите, чтобы я проработал в сборной Аргентины еще 15 лет, попросите президента Ассоциации футбола Аргентины. Я в порядке, но чтобы быть здесь, нужно быть на грани возможностей.

Я был неправ, когда сказал, что уйду с должности. В то время это было неправильно. Было тяжелое время, я не мог найти время, чтобы успокоиться. Посмотрим, что ждет нас в будущем", — сказал специалист.