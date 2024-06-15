Швейцария победила Венгрию в 1 туре Евро-2024

Сборная Швейцарии одержала победу над Венгрией в матче 1 тура Евро-2024.

Матч завершился со счётом 2:1. Уже с первых минут Швейцария начала доказывать статус победителя. Сначала Гранит Джака гениальным пасом вывел партнера на ударную позицию, но судья зафиксировал офсайд. Через несколько минут Мишель Эбишер "разрезал" защиту венгров, после чего Квадво Дуа хладнокровно реализовал выход один на один.

Венгрия смогла ответить лишь несколькими стандартами, не представлявшими угрозы. А вот Швейцария в конце тайма удвоила преимущество благодаря бильярдному удару Эбишера.

После перерыва на поле появилась совсем другая Венгрия. Игровое преимущество "волшебных мадьяр" вылилось в гол Барнабаша Варги после радиоуправляемого навеса Доминика Собослаи, возродившего интригу в матче.

В эндшпиле обе команды могли забивать – венгры большими силами пошли забивать второй, а свежие швейцарские нападающие регулярно убегали в острые контратаки. В результате одного из таких выпадов и был установлен окончательный счет, когда Брель Эмболо элегантно опрокинул вратаря.

Евро-2024, Германия

Группа А, 1 тур

15 июня

Швейцария - Венгрия 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 - Дуа 12, 2:0 - Эбишер 45, 2:1 - Варга 66, 3:1 - Эмболо 90+3

Швейцария : Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Ндое (Ридер 86), Фройлер (Сьерро 86), Джака, Видмер (Стергиу 68), Варгас (Эмболо 74), Эбишер, Дуа (Амдуни 68).

Венгрия : Гулачи, Ланг (Болла 46), Орбан, Салай (Дардай 79), Фиола, Надь (Кляйнгайслер 67), Шафер, Керкез (Адам 79), Шаллай, Собослай, Варга.

Предупреждение : Отмер 5, Фройлер 59, Салай 69, Фиола 88

Напомним, накануне Германия сокрушила Шотландию в ярком матче-открытии.