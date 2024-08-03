Шанс Динамо, усиление Шахтера, сложности Кривбасса. 7 интриг нового сезона УПЛ

Новый сезон Украинской Премьер-лиги уже стучится в дверь. Команды начинают свой путь по достижению результата с надеждой выступить лучше, а кто-то — не хуже, чем в предыдущем первенстве.

Чемпион держит руку на пульсе УПЛ, и перед началом розыгрыша-2024/25 выделяет главное. Вашему вниманию.

Прервет ли Динамо гегемонию Шахтера?

Со всем уважением к другим командам лиги, надеяться, что в сезоне-2024/25 на золото будут претендовать другие клубы, кроме двух самых титулованных команд Украины, не приходится. Первое место разыграют коллективы Марино Пушича и Александра Шовковского.

Фото: ФК Динамо

Не впечатляющий набор достижений киевлян в борьбе за золотые медали, начиная еще с 2016 года, имеет свои истоки и причины, но на этот раз многочисленная армия болельщиков ДК настроена едва ли не наиболее оптимистично со времен работы с коллективом Сергея Реброва. Однако в пользу Шахтера говорит не только сохранение героев прошедшего первенства, но и фактическое усиление кадровых возможностей команды. "Горняки" хорошо поработали на рынке, а вчерашние ключевые игроки, в основном — молодые исполнители, добавили. Похожая картина и в лагере столичного клуба. Именно поэтому розыгрыш-2024/25 обещает едва ли не самую мощную за последние минимум 3 года интригу.

Когда Буткевич изменит подход к Полесью?

Житомирцы заслужили статус главного ньюсмейкера, как межсезонья, так и начала нового розыгрыша, что мы уже отмечали. Однако внимание, которым пользуется клуб одного из владельцев ведущей продуктовой сети страны, пока имеет абсолютно отрицательную окраску, ведь "волки" стали одновременно и главным разочарованием.

Полесье успело вылететь из Лиги конференций, бездарно проведя дуэль с отнюдь не непроходимой Олимпией, один из руководителей клуба отметился бессмысленными популистскими заявлениями о турнирных задачах команды, а новый главный тренер производит впечатление вчерашнего ученика школы, которого по странным причинам перевели сразу на второй курс обучения в университете. Все это происходит на фоне очередного "большого строительства" — Полесье подписывает и прощается с футболистами с размахом, пока — в количественном измерении. Создается впечатление, что владелец клуба Геннадий Буткевич свернул куда-то не туда, и окружил себя не очень соответствующими своим амбициям людьми. И чем быстрее бизнесмен это поймет, тем быстрее украинский футбол может получить реальную конкурентную силу.

Как Кривбасс проведет второй, "кризисный" сезон?

В отличие от соседей по таблице по итогам "бронзового" для себя сезона Кривбасс межсезонье провел сравнительно спокойно. И как раз выбор в пользу сохранения кадрового потенциала является главной ставкой Юрия Вернидуба в вопросе попытки сделать свою команду сильнее. Кроме потери Даниила Бескоровайного, вместо которого криворожцы уже подписали Игоря Снурницына, главные герои команды в розыгрыше-2023/24 на месте.

Глядя правде в глаза, стоит сказать, что третье место Кривбасса досталось скорее не потому, что коллектив был на голову выше конкурентов, а по причине слабости сопротивления других клубов. Это была бронза "авансом", которую нужно защитить уже в новом первенстве. В случае Кривбасса речь идет именно о том случае, когда на вершину заскочить легче, чем на ней удержаться.

Появится ли в лиге футболист, способный поставить новый бомбардирский ориентир?

По итогам предыдущего сезона лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат забил 14 мячей. В разрезе последних розыгрышей такой показатель форварда Динамо чем-то удивительным отнюдь не был. Начиная с первенства-2020/21, в украинской лиге более 15 голов главный голеадор провел только раз. Это был Артем Довбик в розыгрыше-2022/23.

Не очень впечатляющие цифры побеждавших в схватке за украинскую "золотую бутсу" УПЛ были присущи и раньше. Даже в лучшие для украинской лиги по уровню команд годы, а таковыми можно назвать сезоны-2009/10 или 2011/12, гонку бомбардиров выигрывали футболисты с показателем в те же 14-15 голов. Учитывая нынешние возможности большинства команд лиги и надеясь на повышение уровня зрелищности соревнования, хотелось бы, чтобы такая традиция в конце концов ушла в прошлое.

Останется ли в Заре Герреро?

В УПЛ не так много нападающих, доказавших свой высокий, как для нынешнего украинского первенства, уровень, стабильной игрой в последние годы. Если же в этом контексте оставить вне скобок Динамо и Шахтер, круг сужается еще более существенно. Именно поэтому тема будущего панамского форварда луганской Зари Эдуардо Герреро является одной из самых важных и интересных в лиге. Как для его клуба, так и для игрока и потенциальных новых работодателей.

В теме реальных претендентов на Герреро в последние месяцы было слышно только о киевском Динамо. Переход в лагерь киевлян сорвался, однако в случае успеха в квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" к этому варианту, вероятно, могут еще вернуться. Конечно, если в тот момент Эдуардо не перейдет уже в другой клуб. После успешного выступления на Кубке Америки Герреро громко заявил о себе для более широкого круга возможных претендентов. Сама же Заря в лице Герреро имеет футболиста, от которого очень зависима по качеству игры в атаке. И если луганчане выгодно продадут своего бомбардира, то тут же потеряют львиную долю своего игрового потенциала.

Что дадут Шахтеру Педриньо и Винисиус?

Действующий чемпион достаточно неожиданно получил мощное бесплатное усиление. В сущности, в команде Пушича де-факто сформирован совершенно новый правый фланг, который может стать серьезным геймченджером возможностей "оранжево-черных". Речь о ранее подписанных игроках, согласившихся вернуться в команду после арендных "приключений" из-за войны на территории Украины.

Getty Images

В настоящее время Винисиус Тобиас и Педриньо являются главными претендентами на формирование связки на правом фланге атаки Шахтера, ведь оба по потенциалу и игровому интеллекту выглядят более перспективными, чем Ефим Конопля и Александр Зубков. Но что бы ни решил сам Пушич, очевидно, что его поле для маневра по выбору состава и игрового рисунка теперь существенно улучшилось, а Шахтер может рассчитывать на частичное возвращение бывшего бразильского "лица".

Так ли очевидны претенденты на выживание?

Среди команд, по силе состава и обстоятельствам, с которыми те столкнулись, наиболее вероятными претендентами на понижение в классе выглядят одесский Черноморец и киевский Левый Берег. Первый остался не только без тренера, который старательно выстраивал состав и структуру игры в последние годы, и вообще является одним из сильнейших специалистов в украинском футболе, но и практически без прежнего состава, который сейчас формируется "на лету". Второй — абсолютный дебютант, который вскочил в поезд УПЛ случайно для самого себя, и готовился к другим задачам и целям, которые так же в экстренном порядке корректирует.

Однако на фоне "моряков" и "желто-зеленых" есть еще две команды, спортивные возможности которых вызывают сомнения. Речь о Вересе и Ингульце. Ровенчане сохранили состав, но не впечатляли на протяжении большей части прошлого сезона, и спаслись "на флажке". Петровцы — еще один новичок лиги, который по игровым возможностям, похоже, ничем не сильнее тех же киевлян. Так что в "подвале" борьба обещает быть не менее интересной, чем наверху.