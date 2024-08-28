Шахтер встретится с Зарей, Динамо сыграет против Ворсклы: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25, в котором примут участие 16 команд — 8 победителей третьего предварительного этапа и 8 команд Украинской Премьер-лиги с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.
Об этом сообщает УАФ.
Результаты жеребьевки
- ЮКСА — Александрия
- Пробой Городенка — Буковина
- Рух — Карпаты
- Верес — Оболонь
- Виктория — ЛНЗ
- Ворскла — Динамо
- Шахтер — Заря
- Полесье — Кривбасс
Базовая дата матчей 1/8 финала — 30 октября. Финальный поединок турнира намечен на 14 мая 2025 года. Место проведения игры за титул должно определить Исполком УАФ.