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Шахтер встретится с Зарей, Динамо сыграет против Ворсклы: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Андрій Яросименко — 28 августа, 12:55
Шахтер встретится с Зарей, Динамо сыграет против Ворсклы: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25, в котором примут участие 16 команд — 8 победителей третьего предварительного этапа и 8 команд Украинской Премьер-лиги с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Об этом сообщает УАФ.

Результаты жеребьевки

  • ЮКСА — Александрия
  • Пробой Городенка — Буковина
  • Рух — Карпаты
  • Верес — Оболонь
  • Виктория — ЛНЗ
  • Ворскла — Динамо
  • Шахтер — Заря
  • Полесье — Кривбасс

Базовая дата матчей 1/8 финала — 30 октября. Финальный поединок турнира намечен на 14 мая 2025 года. Место проведения игры за титул должно определить Исполком УАФ.

Буковина Верес Вікторія Ворскла Динамо Київ Зоря Карпати Кривбас Кубок України ЛНЗ ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Шахтар Зоря Луганськ ФК ЮКСА Кубок України з футболу Пробій Городенка

Буковина

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