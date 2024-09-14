Шахтер с хеттриком Бондаренко разгромил Карпаты в 6 туре УПЛ

Донецкий Шахтер одержал разгромную победу над львовскими Карпатами в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 5:2. В середине первого тайма действующие чемпионы УПЛ вышли вперед, убийственным ударом отличился Зубков.

Львовяне отыгрались почти сразу, но еще до конца первого тайма Шахтер довел счет до разгрома. Дубль в свой актив записал Артем Бондаренко, еще гол забил Данило Сикан.

Во втором тайме Бондаренко вообще оформил хет-трик, второй в своей карьере. А на последних минутах поединка Амвросий Чачуа скрасил финальный счет, отквитав один гол.

Чемпионат Украины – УПЛ

6 тур, 14 сентября

Шахтер (Донецк) – Карпаты (Львов) 5:2 (4:1)

Голы: 1:0 - 21 Зубков. 1:1 - 25 Подлепенец, 2:1 - 29 Бондаренко, 3:1 - 39 Бондаренко, 4:1 - 42 Сикан, 5:1 - 65 Бондаренко, 5:2 - 84 Чачуа

Шахтер: Потрошитель, Педро Энрике, Франьич, Бондарь, Винисиус Тобиас, Криськив (Степаненко 56), Бондаренко, Судаков (Гомес 81), Кевин (Эгиналду 67), Зубков (Педриньо 56), Сикан (Траоре 67)

Карпаты: Кемкин, Саков, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо (Шах 46), Чачуа (Клименко 88), Костенко (Тлумак 75), Подлепенец (Стенио 46), Устименко (Невес 46).

Предупреждения: Криськив 28, Педриньо 64, Кевин 67 – Мирошниченко 90+3

У Шахтера 9 зачетных баллов после 6 туров и 6 место, однако матч 5 тура против Кривбасса команда недоиграла из-за тревоги. У Карпат сейчас 5 очков и 12 строчка в турнирной таблице.