Шахтер победил Динамо в серии пенальти и выиграл 15-й Кубок Украины

На Центральном стадионе в Житомире состоялся финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2024/25 между донецким Шахтером и киевским Динамо. Основное и дополнительное время встречи завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти "горняки" одержали победу (6:5).

В первом тайме дончане больше владели мячом, однако провести результативную атаку долгое время ни одной из команд не удавалось.

Практически первый серьезный момент завершился голом в раздевалку: Дубинчак с левого фланга прострелил в центр, где Ярмоленко ударом в одно касание попал в нижний угол ворот Ризныка.

Вскоре после перерыва на поле начали бушевать безумные эмоции: Ванат грубо сбил Марлона и тот в ответ оттолкнул нападающего Динамо. Из-за этого возникла стычка, результатом которой стали "горчичники" для инициаторов потасовки.

Уже в следующем эпизоде Ванат на эмоциях влетел в Марлона, однако рефери в поле Николай Балакин простил форварда Динамо и не достал карточку. После этого главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский провел с Ванатом воспитательную беседу и немного успокоил вспыльчивый характер подопечного.

На экваторе второго тайма Николай Шапаренко обрезался, после чего Шахтер организовал молниеносный контрвыпад, который завершился дебютным голом 19-летнего бразильского форварда Элиаса.

Особая атмосфера была и на трибунах. Под занавес основного времени болельщики донецкого Шахтера сожгли "флаги" России и ДНР.

А игра тем временем сперва перешла в дополнительное время, а затем и в серию пенальти.

В серии одиннадцатиметровых первые три удара игроки каждой из команд забили, а затем на четвертом ударе Элиас не смог переиграть Нещерета. Однако голкипер Динамо вышел из ворот, поэтому пенальти был перебит – на этот раз бразилец вышел победителем.

В итоге все первые 5 ударов были реализованы, так что серия затянулась до промаха. Шестой удар от Крыськива влетел в сетку после соприкосновения со стойкой, а Караваев в решающем эпизоде не переиграл Ризныка.

Кубок Украины по футболу. Финал

14 мая. Житомир, "Центральный стадион"

Шахтер – Динамо – 1:1 (пенальти 6:5)

Голи: 1:0 – 44 Ярмоленко, 1:1 – 64 Элиас

Шахтер: Резник, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, В. Тобиас (Грам, 102), Марлон (Крыськив, 62), Судаков (Цуканов, 90+1), Кевин, Бондаренко (Назарина, 62), Педриньо (Алиссон, 62), Эгиналду (Элиас, 46)

Динамо: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 105), Михавко, Попов, Тымчик, Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 82), Шапаренко (Бражко, 74), Кабаев (Караваев, 91), Ярмоленко (Волошин, 82), Ванат

Отметим, что для Шахтера это рекордный 15-й выигранный Кубок Украины и шестая победа в финале турнира над Динамо.