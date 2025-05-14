Кубок Украины. Шахтер – Динамо Киев 1:1. ОНЛАЙН

Донецкий Шахтер играет с киевским Динамо в финальном поединке Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Матч проходит на Центральном стадионе Житомира.

Составы команд

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Судаков, Кевин, Педро Энрике, Винисиус, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо

Запасные: Фесюн, Азаров, Грам, Фарина, Крыськив, Швед, Цуканов, Назарина, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок, Пономаренко

79' С аута вбрасывал Тымчик в штрафную площадку, однако Шахтер отбивается. 77' Буяльский пытался перехватить мяч у Бондаря, но не успел вовремя постелиться в подкате и нарушил правила. Желтую просил Матвиенко, однако арбитр решил не наказывать дополнительно хавбека киевлян. 76' Дубинчак выполнял прострел, но мяч от ноги Тобиаса ушел в аут. 74' Замена в составе Динамо: вместо Шапаренко на поле вышел Бражко. 72' Нещерет и Михайленко пытались разыграть удар от ворот через пас, однако Крыськив едва не перехватил мяч. Вратарь Динамо был вынужден выходить из ворот, чтобы исправлять ошибку. 71' Матвиенко головой пробивал после подачи, выше ворот прошел мяч. 70' Элиас заработал штрафной в борьбе с Михавком, опасный стандарт для Шахтера. 68' Ярмоленко простреливал с правого фланга, никто не сумел замкнуть эту передачу. 67' Крыськив перехватил мяч и выбил его за пределы поля. 66' Судаков опасно пробивал с дальней дистанции, Нещерет спасает Динамо! 64' ГОООООООООООООООООООООЛ! Шахтер сравнивает! Алисон отдал великолепный пас на дальнюю штангу, где Элиас пробил мимо Нещерета. 64' Кевин выбегал из-за спины Михавко на ворота Нещерета, однако защитник Динамо доработал этот эпизод и не позволил бразильцу пробить по воротам. 63' Шапаренко решился на дальний удар, однако выше ворот ушел мяч. 61' Тройная замена в составе Шахтера: вместо Марлона, Педриньо и Бондаренко на поле вышли Крыськив, Алиссон и Назарина. 60' Ярмоленко сбил Кевина грубо на фланге, желтую карточку продемонстрировал судья. 59' Кабаев подавал на Ярмоленко, но Энрике прям с ноги капитана Динамо сумел перехватить мяч. 57' Тымчик простреливал с правого фланга, Кевин заблокировал этот пас, однако мяч от ноги защитника Динамо ушел за пределы поля. 56' Ванат и Бондарь столкнулись головами в воздухе, медики на поле оказывают помощь. 55' Ванат в спину толкнул Марлона, однако второй желтой форвард Динамо не получил. 54' Желтые карточки после этого получили Ванат и Марлон! 53' Очередная стычка в центре поля! Даже Нещерет и Ризнык прибежали разнимать своих партнеров. 52' Буяльский сфолил в центре поля, арбитр ограничился устным предупреждением. 51' Быстро корнер разыграли "горняки", но подача Энрике оказалась засильной. 50' Кевин по флангу прорывался и заработал угловой. 49' Дубинчак отдал слишком сильную передачу и мяч за пределы поля вышел. 47' Замена у Шахтера: вместо Эгиналду на поле появился Элиас. 46' Второй тайм начался! Завершается первая половина игры! Ярмоленко вывел Динамо вперед голом в раздевалку. 45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму! 43' ГООООООООООООООООООООООЛ! Динамо Киев выходит вперед! Дубинчак прострелил на Ярмоленко, который точно пробил в дальний угол ворот! 41' Пас на ход на Ваната шел, однако Бондарь перехватил эту передачу. 39' Судаков простреливал с левого фланга, угловой для дончан. 38' Попов запрессинговал Судакова у ворот Шахтер и выполнял удар из-за пределов штрафной площади. Выше ворот ушел мяч. 37' Буяльский подавал на дальнюю штангу, Ризнык забрал мяч в руки. 36' Ярмоленко руками держали недалеко у ворот Шахтера, стандарт для Динамо. 35' Эгиналду поддевал ногу вратаря Динамо и получил желтую карточку. 34' Кевин после корнера выполнял подачу, Нещерет забрал мяч в руки. 33' Тобиас ворвался в штрафную площадь Динамо, однако его прострел заблокировали – угловой для Шахтера. 31' Теперь Ванат грубо сбивает Тобиаса, стандарт для "горняков" и устное предупреждение от рефери. 30' Михавка очень агрессивно прессинговал Эгиналду, штрафной для киевлян. 29' Пошла подача с корнера, без остроты. 28' Тобиас прорывался по правому флангу и заработал угловой. 27' Киевляне пытались левым флангом развивать атаку, однако потеряли мяч. 25' Пошла подача со штрафного к воротам Нещерета, но мяч за пределы поля вышел. 23' Горячо в центре поля, Бондаренко оказался на газоне и игроки Шахтера начали разбираться с ситуацией. 21' Пошла подача со штрафного, мяч отскочил к Шапаренко, который с лету пытался пробить. Удар получился крайне неудачным, Ризнык выходил зафиксировать игровой снаряд в руках, но его сбил Попов. Фол в атаке! 20' Тобиас подтолкнул Шапаренко на фланге, опасный стандарт для киевлян. 18' В центре поля Марлон сбил Кабаева, штрафной для Динамо. 16' Буяльский пробивал с лету, Ризнык без проблем забрал мяч в руки. 14' Бондаренко опасно простреливал в штрафную площадь Динамо, однако никто не отреагировал на эту передачу. 12' Оба игрока на ногах и встреча продолжается. 11' Медики на поле, оказывают помощь футболистам. 10' Буяльский и Матвиенко столкнулись в центре поля, судья останавливает игру. 9' Динамо контролирует мяч на своей половине поля. Была попытка заброса на Ваната, однако тот не сумел зацепиться за мяч. 7' Ванат со штрафной опасно простреливал на Кабаева, но этот кросс был перехвачен. 6' Михавко пытался поперечную передачу на Кабаева отдать, однако мяч в аут вышел. 4' Теперь Матвиенко с Бондарем не сумели объясниться, однако до удара от Динамо дело не дошло. 2' Михайленко неудачно отдал на Михавко, аут для Шахтера. 1' Матч начался! Минута молчания в честь всех, кто защищает Украину в войне с Россией и погиб за свободу нашей страны! Звучит гимн Украины! Команды выходят на поле!

В полуфинальных поединках Динамо уверенно одолело черновицкую Буковину со счетом 4:1, а Шахтер лишь в дополнительное время переиграл житомирское Полесье – 1:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является Шахтер. В прошлом сезоне донетчане обыграли в финале полтавскую Ворсклу со счетом 2:1.

"Горняки" остаются абсолютными рекордсменами турнира, имея в своем активе 14 добытых Кубков Украины. Ближайший преследователь – киевское Динамо, которое становилось обладателем трофея 13 раз.