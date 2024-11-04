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Шахтер объявил список игроков на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз

Олексій Мурзак — 4 ноября 2024, 20:18
Шахтер объявил список игроков на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз

Шахтер опубликовал список игроков, которые отправятся на матч 4 тура основного этапа Лиги чемпионов с Янг Бойз.

Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Существенных изменений в составе "горняков" не произошло. Все привычные игроки и лидеры команды присутствуют в заявке.

Матч Шахтер – Янг Бойз состоится 6 ноября в немецком Гельзенкирхене. Начало встречи в 19.45.

Напомним, сейчас Шахтер набрал всего 1 балл в основном этапе Лиги чемпионов, расписав ничью с Болоньей (0:0). Янг Бойз проиграл все три стартовых поединка против Астон Виллы (0:3), Барселоны (0:5) и Интера (0:1). "Нерадзурри" и "канониры" получили по 7 очков.

Шахтар Янг Бойз Ліга чемпіонів-2024/25

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