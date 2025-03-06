Кривбасс сделал подарок Динамо, отобрав очки у Шахтера

В четверг, 6 марта, во Львове на "Арене Львов" состоялся матч 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер и Кривбасс не смогли определить победителя, сыграв вничью 1:1.

Первые 45 минут поединка прошли под инициативой команды Марино Пушича, однако до голов дело так и не дошло.

Реклама:

Это было исправлено во время тайма №2, когда на 57-й минуте Глейкер Мендоза выполнил слалом с чужой половины поля, сыграл в стенку с Дэниелом Сосой и переиграл Дмитрия Ризныка, пробив в ближний угол.

Преимущество подопечных Юрия Вернидуба продержалось недолго. Через девять минут Артем Бондаренко получил мяч в штрафной соперника и мастерски перебросил его через Андрея Клищука. Счет стал равный 1:1.

И хотя Шахтер продолжил владеть инициативой, к победному голу это не привело. Номинальные гости также не смогли вырвать три очка – судья зафиксировал ничейный результат.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

20 тур, 6 марта

Шахтер – Кривбасс 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 57 Мендоза, 1:1 – 67 Бондаренко.

Шахтер: Ризнык – Тобиас (84 Невертон), Бондарь (65 Бондаренко), Матвиенко, Педриньо – Крыськив (65 Гомес), Назарина, Судаков – Швед (65 Элиас), Эгиналду, Кевин (84 Траоре).

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Илич (74 Твердохлеб), Хомченовский, Кузык (88 Кожушко), Микитишин (63 Лунев), Мендоза (74 Задерака) – Соса.

Предупреждения: Педриньо, Гомес – Микитишин, Лунев, Кузык, Дибанго, Клищук.

Из-за этой потери очков отставание Шахтера от лидера чемпионата в лице Динамо снова составляет 10 баллов. Сегодня киевляне одолели ЛНЗ.

Кривбасс в свою очередь прервал двухматчевую серию поражений, добыв первое очко после зимних каникул. Клуб из Кривого Рога занимает пятое место таблицы УПЛ, имея в активе 32 очка.