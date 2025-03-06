Динамо с курьезным автоголом Путри дожало ЛНЗ в 20 туре УПЛ

Киевское Динамо на выезде обыграло черкасский ЛНЗ в рамках 20 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 2:1.

Киевляне с первых минут завладели инициативой в игре, что воплотилось в гол на 11-й минуте. Навес с фланга Караваева отбил защитник прямо на свободного Константина Вивчаренко, который головой перевел мяч в ворота.

ЛНЗ сравнял счет на старте второго тайма. Айди Дайко со своей половины поля выполнил дальнюю передачу на забегание Мухаррема Яшари, который в касание перебросил голкипера столичного клуба Руслана Нещерета.

"Бело-синие" после пропущенного мяча усилили давление на ворота соперника. Их давление воплотилось в курьезный автогол Ильи Путри, который срезал мяч в собственные ворота после удара Владимира Бражко из-за пределов штрафной площадки.

Отметим, что в конце поединка в Черкассах объявили о воздушной тревоге, однако главный арбитр матча позволил командам доиграть почти 2 минуты игрового времени, после чего сообщил о завершении матча.

Чемпионат Украины – УПЛ

20 тур, 06 марта

ЛНЗ (Черкассы) – Динамо (Киев) 1:2

Голы: 0:1 – 11 Вивчаренко, 1:1 – 49 Яшари, 2:1 – 89 Путря (автогол)

ЛНЗ: 21. Кучеренко, 4. Дайко, 14. Драмбаев (19. Халайла, 90+1), 34. Муравский, 33. Путря, 55. Ноникашвили, 6. Танковский, 15. Яшари (9. Авагимян, 88), 20. Молло (7. Эйнел, 46), 11. Пасич, 22. Момо.

Динамо: 35. Нещерет, 20. Караваев, 4. Попов, 32. Михавко, 2. Вивчаренко, 91. Михайленко (6. Бражко, 71), 10. Шапаренко (15. Рубчинский, 84), 22. Кабаев, 29. Буяльский (76. Пихаленок, 71), 7. Ярмоленко (39. Герреро, 71), 11. Ванат.

Предупреждения: Кабаев (82), Бражко (90).

Динамо уверенно возглавляют турнирную таблицу УПЛ. После 20 сыгранных поединков у киевлян 50 очков и преимущество над второй Александрией в 41 балл. У Шахтера 39 зачетных пунктов и две игры в запасе. ЛНЗ с 22 очками остался на 10-й строчке.

Напомним, накануне Полесье разобралось с Черноморцем, а Карпаты сыграли вничью с Ворсклой.