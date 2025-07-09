Шахтер – Ильвес: охота на рысей должна быть успешной даже под нагрузками

В четверг, 10 июля, в словенской Любляне возьмёт старт европейский сезон для украинских клубов. Первым, что большая редкость, из наших стартует донецкий Шахтёр, а играть ему придётся против финского Ильвеса.

"Чемпион" подготовил анонс поединка первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча начнется в 21:00 по Киеву, наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Диспозиция

Как же давно Шахтёр не начинал сезон так рано! Возможно, даже уместнее формулировка "никогда" – предыдущие матчи в начале июля были ещё в древние времена Кубка Интертото, который подразумевался очень многими клубами как межсезонный турнир и который в июле заканчивался, перед нормальными турнирами.

Если говорить о старте какой-либо квалификации, то последним стартом еврокубком в июле для "горняков" был сезон-2016/17. Тогда играли с Янг Бойз – и даже тогда это было начало во второй половине июля. В 2015-м играли квалификацию против Фенербахче, в 2009-м – с Типишоарой, в 2007-м – с Пюником, и это все старты "горняков" на столь раннем отрезке сезона за последние 20 лет. Бессмысленно говорить, что всё это было квалификация Лиги чемпионов, Шахтёр без перерывов попадал в топ-2 все эти 20 лет – я бы сделал акцент на другом.

Тимишоара и Янг Бойз вошли в историю украинского футбола невероятными, неприятнейшими поражениями. Шахтёр два раза подряд вылетал от заурядных соперников, когда уже думал о самых больших высотах: в 2009-м как действующий обладатель Кубка УЕФА, в 2016-м как полуфиналист Лиги Европы. Эти поражения стали даже не пощёчинами, а нокаутирующими ударами. И эти удары произошли в 50% случаев, когда "горнякам" в новом статусе (богатый клуб, с щедрым финансированием, игроками сборной Бразилии в составе – короче, команда не с Беликом и даже не с Воробьём в основе) приходилось начинать сезон так рано.

Не привык, в общем, Шахтёр так форсировать предсезонку. Команда, во-первых, просто часто выигрывала чемпионат Украины и могла даже к первым турам чемпионата Украины относиться спокойно – втягиваясь в сезон. Во-вторых, сам чемпионат Украины в рейтинге коэффициентов был достаточно высоко, чтобы даже вторая команда страны стартовала на поздней стадии квалификации.

Лето Шахтера

Шахтёр предсказуемо спокоен на трансферном рынке. Наверное, надо уже привыкать, что зимние межсезонья для этого клуба важнее летних. В начале этого года приехали Алиссон с Элиасом, в начале прошлого – Кевин с Марлоном Гомесом, да и продажа Мудрика прошла в январе.

Прежде всего, "горнякам" элементерно не до больших закупок после непопадания в ЛЧ. Разобраться бы с теми, кто есть, и избежать новых позоров (а проиграть на дистанции Александрии – это именно позор). Арда Туран приступил к работе, и пока главное отличие от Пушича – нагрузки на сборах.

Слово игроку Шахтёра, Егору Назарине:

"Я бы описал эту неделю одним словом – это интенсивные тренировки. Было по 2, по 3 тренировки – это для нас что-то новое, у нас никогда не было по 3 тренировки в день. Почти каждый день по 2 тренировки, вчера было 3, завтра также 3. Поэтому упорно работаем, готовимся к сезону.

Самое главное – это интенсивность, чтобы каждый выкладывался на 100 процентов и делал все для победы команды. Изменилась интенсивность тренировок, они стали намного интенсивнее в плане физической подготовки. Больше стало физических упражнений, таких как зал, сила перед тренировкой, также больше стало беговой работы, чего, я считаю, нам не хватало в прошлом сезоне. Вот это ново для нас".

В первых товарищеских матчах Арда максимально использовал ротацию, не стеснялся делать по 11 замен по ходу игры – но 1:0 с Горицей и 1:1 со Словацко не оставляют сомнений, что команда, действительно, под огромными нагрузками. Может, по ходу сезона это и приведёт к прорыву – но с Ильвесом предстоит играть уже завтра.

Кроме того, интересно будет взглянуть на команду Турана, не стеснённую лимитом. О нём уже приходится говорить в контексте закупки новыми и новыми легионерами. Алиссон, Кевин, Гомес, Элиас приходили явно под основу, на левом фланге обороны у Шахтёра просто нет украинских опций, справа Туран предпочитает Винисиуса, а не Коноплю – и если ещё и в центр ставить Марлона, "горняки" начнуть совсем уже бродить по лезвию нарушения лимита.

Флешбеки начала 2010-х, когда того же Ракицкого не продавали из-за лимита – и это, кстати, может помешать продаже того же Судакова. А ведь клуб сам, если верить турецкой прессе, готов отдать Бондаренко в обмен (с небольшой доплатой) на турецкого вратаря... В общем, интересно, сколько легионеров видит Туран в оптимальном составе своей команды.

В тылу оппонента

Про Ильвес я писал отдельный материал, поэтому здесь очень коротко. Команда предельно скромная, даже на уровне полулюбительского финского чемпионата совсем не гранд – и, как правило, даже межсезонные матчи Шахтёр обычно играет с кем-то более сильным.

Единственное преимущество "рысей" – в той самой игровой свежести. Чемпионат Финляндии – один из немногих, которые всё ещё играются по системе "весна – осень", летний перерыв отсутствует, и даже за июль Ильвес успел сыграть два матча. За лето – уже шесть, из которых выиграно четыре. Другой вопрос, что и соперники очень слабые, и сам вопрос, как играть с такой командой, для клуба, который усиливается на десятки миллионов, не должен стоять.

Букмекеры ждут разгром Ильвеса

Ни тяжёлый старт предсезонки Шахтёра, ни пиковая форма Ильвеса не мотивируют букмекеров хоть немного верить в финнов. Коэффициент на проход "горняков" равен 1,06, тогда как за ставку на "рысей" букмекеры готовы увеличить выигрыш в 11 раз.

Даже на победу в конкретной завтрашней игре коэффициенты 1,24 против 18,00 в пользу "горняков". Кэф на ничью равен 7,10. Более-менее равные котировки касаются разгрома/неразгрома финнов. На победу Шахтёра с разницей в три и более мечей коэффициент 2,29, Ильвес с форой в 2,5 гола можно взять за 1,61.

Где смотреть

Матч в прямом эфире будет доступен на УПЛ.ТБ. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.