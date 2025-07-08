Хоккейная эмблема, тренер по женскому футболу: как соперник Шахтера живет в тени других видов спорта

Уже в этот четверг, 10 июля, донецкий Шахтер начнет свою еврокубковую кампанию сезона-2025/2026 матчем против финского клуба Ильвеса.

Чемпион подготовил для вас представление первого соперника для украинских команд в еврофутболе нового сезона.

Ильвес – уважаемая и статусная команда. Чего стоит один Раймо Хелминен – рекордсмен как по матчам (331), так и по участиям в Олимпиадах (6), а также лучший бомбардир сборной Финляндии всех времён.

"Райпе" в чемпионате Финляндии играл исключительно за Ильвес, за который он в последний раз вышел в 44 года. А ещё здесь играли Веса Вийтакоски, Юкка Тамми, Ярмо Мюллюс и многие другие хоккеисты, которые совместными усилиями принесли "рысям" 16 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых комплектов медалей...

А, мы же про футбольную команду.

Футбольная команда Ильвеса – это, конечно, неродной ребёнок для клуба из Тампере. "Рыси" cоздавались как мультиспортивный клуб и начало футбольной секции было положено даже раньше секции по игре в хоккей с шайбой (а секции хоккея с мячом и бейсболом – одновременно), ещё в 1931 году, но с тех пор футбольный Ильвес успел расформироваться дважды.

Понятно, что не в Украине об этом иронизировать, но вообще Ильвес имеет все основания считать не главным футбольным явлением даже в своём городе. Многие, наверное, ассоциируют понятия "Тампере" и "футбол" с совсем другим клубом.

Тампере Юнайтед выигрывал три чемпионства в нулевые, в еврокубках добывал ничью с Лацио, обыгрывал Шарлеруа... А потом был уличён в договорных матчах и расформирован. Да, футбол – точно не гордость Финляндии, по целому ряду причин.

История: герб, придуманный военным, трансфер из Уимблдона, матчи против Платини и Росси

При этом история хоккейных "рысей" неразрывно связана с футбольными собратьями. И тех, и других создал Ниило Таммисало – легендарный, полумифический персонаж, сыгравший огромную роль в формировании финского спорта как такового. Он играл за сборные Финляндии по хоккею с мячом, футболу и хоккею с шайбой – при этом с шайбой познакомился последней.

Главным спортом в карьере Ниило был футбол – соотношение 29:7:1 по числу матчей за сборные по футболу, бенди (хоккей с мячом) и "нормальному" хоккею говорит об этом достаточно красноречиво.

На клубном уровне он играл за ХИК, а основоположником клуба в Тампере (повторюсь, изначально даже не хоккейного) стал в серьёзном для спорта даже тех времён возрасте: 37 лет. В сорок, в статусе капитана и играющего тренера, успел даже "бронзу" чемпионата Финляндии выиграть!

Появление в Тампере такого разностороннего персонажа влияло на финский спорт в целом. Например, именно благодаря знакомству с Таммисало в хоккейном чемпионате Финляндии появился первый иностранец. Им стал... турок Фейзи Ахсен Бёре, который познакомился с Ниило на занятиях гимнастикой. А сын Фейзи стал баскетболистом.

Тем не менее. Огромная часть истории футбольных "рысей" – это прозябание глубоко в тени. В одни годы Ильвес не существовал, в другие играл во втором-третьем дивизионах: за почти 100 лет, что прошли с создания клуба, он отыграл 28 сезонов в элите, 21 – в низших, но всё-таки профессиональных лигах, а остальное время не существовал.

Учитывая, что финский футбол как таковой в принципе имеет очень скромные позиции в Европе – можем говорить о полулюбительской команде.

Именно поэтому, кстати, у клуба такая необычная эмблема. Для хоккея такой стиль – отсутствие множества деталей типа "звёзды за победы", "год основания", "герб города", позиционирование одного главного героя – вполне типичен, и эмблема рисовалась в первую очередь для хоккеистов.

Примечательно, что в 1963-м герб нарисовал военный: бывший зенитчик Раун Бромс, на флаге батальона которого была изображена рысь. Ждём появления таких же эмблем у отечественных клубов через сколько-то лет?

И, согласитесь, есть какой-то шарм, какая-то особенная улыбка судьбы в том, что золотые времена клуба связаны с другой футбольной командой, название которой в первую, вторую и третью очередь ассоциируется с другим видом спорта. Уимблдон! В конце восьмидесятых клуб здорово пошумел в высшей лиге Англии, даже взял Кубок, но 1983-й он встречал ещё как представитель четвёртого дивизиона.

И аренда его полузащитника Дина Томаса на сезон-1983 позволила "рысям" взять единственное чемпионство в истории. После этого Томас поиграл за такие известные команды, как дюссельдорфская Фортуна, Ноттс Каунти, тот же Уимблдон.

Другим заметным игроком чемпионского Ильвеса был форвард Ари Хьельм. Своими 14 голами он сильно поспособствовал чемпионству, в двух других сезонах пробивал отметку в 20 мячей – а потом поиграл за Штутгартер Киккерс и Санкт-Паули в Германии.

Один сезон был даже в высшей лиге. Хьельм вообще претендовал на звание величайшего финского футболиста до Литманена: со 100 матчами за сборную некоторое время лидировал в рейтинге гвардейцев, с 20 голами – в рейтинге бомбардиров.

Еврокубковый жребий был к "рысям" максимально немилосерден: в статусе чемпиона они сразу попали на Ювентус. На домашнюю игру пришли рекордные для Ильвеса 24 тысячи зрителей – и они увидели хет-трик обладателя Золотого мяча-1982 Паоло Росси и один гол обладателя Золотого мяча-1983 Мишеля Платини.

0:4, а вот на поле дримтим имени Платини и Ко финны проиграли всего 1:2. Раймо Куулувайнен, один из ветеранов клуба, забил поистине исторический гол.

Здесь и сейчас: победа над Аустрией, тренер из женского футбола

За всю историю "рыси" прошли всего двух еврокубковых соперников – и если североирландский Гленавон в 1991-м был соперником их весовой категории, то победа над венской Аустрией была поистине сенсационной. И состоялась она всего год назад, так что Шахтёру ни в коем случае нельзя недооценивать соперника.

Сегодняшний тренер Ильвеса застал и ту, без преувеличения, историческую победу. Йоонасу Рантанену всего 37 лет, но его уже можно считать опытным тренером: ведь он вообще не играл в футбол на профи уровне. Его университетами стала работа в женском футболе: соответствующую должность в ХИКе он удерживал в 2016-2018 гг..

Та битва с Аустрией вышла украшением всей стадии. "Рыси" могли обеспечить себе комфортный матч на выезде, когда в первой игре, ещё в Финляндии, вели 2:0 – но пропустили на последних минутах и выиграли только 2:1. А в Вене Ильвес проигрыва 0:2 и 1:3 в основное время, потом 2:4 в компенсированное – но свёл игру к 3:4. Можно сказать, не повезло, что правило выездного гола отменили – но в серии пенальти "рыси" в любом случае оказались сильнее.

Состав Ильвеса достаточно мононационален: из иностранных игроков в составе – только форвард Аделеке Акиньеми, которого год назад подписали в чешской Карвине, его напарник по атаке Джарделл Канга, которого арендовали в Хаммарбю, и запасной вратарь Фарис Кркалич.

При этом, скажем так, не исконно финских фамилий в составе много: даже из тех, кто забивал Вене и остался до сих пор, есть Лаури Ала-Мюллюмяки и Антон Попович. В Финляндии футбол на много процентов дело мигрантов, и тот же Попович – сын известного советского нападающего Валерия Поповича.

В целом как футбольная команда Ильвес абсолютно ничего из себя не представляет и должна стать для Шахтёра чем-то вроде спарринг-партнёра в межсезонье. Да, Аустрию год назад выбили – но уже на следующей стадии их обыграл скромный шведский Юргорден.

Сейчас "рыси" даже в чемпионате идут только на третьем месте, в двух летних матчах с Сейняйоки набрали только одно очко – и, в целом, просто несопоставимы с командой, которая закупалась на десятки миллионов евро.

Любой результат, кроме двух побед, станет для Шахтёра провалом.