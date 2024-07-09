Опыт Бундеслиги: Шахтер объявил о трансфере Франьича

24-летний опорный полузащитник Вольфсбурга Бартол Франьич стал игроком донецкого Шахтера.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Франьич перешел на права аренды к концу сезона-2024/25. По условиям договора донецкий клуб будет иметь право выкупа футболиста.

Отметим, что Вольфсбург приобрел Франьеча летом 2022 года из загребского "Динамо" за 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне хорват отыграл 20 матчей в аренде в Дармштадте, вылетевшем из Бундеслиги.

Накануне Шахтер сообщил о возвращении бразильского полузащитника Педриньо .