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Опыт Бундеслиги: Шахтер объявил о трансфере Франьича

Владислав Уткін — 9 июля, 14:00
Опыт Бундеслиги: Шахтер объявил о трансфере Франьича

24-летний опорный полузащитник Вольфсбурга Бартол Франьич стал игроком донецкого Шахтера.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Франьич перешел на права аренды к концу сезона-2024/25. По условиям договора донецкий клуб будет иметь право выкупа футболиста.

Отметим, что Вольфсбург приобрел Франьеча летом 2022 года из загребского "Динамо" за 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне хорват отыграл 20 матчей в аренде в Дармштадте, вылетевшем из Бундеслиги.

Накануне Шахтер сообщил о возвращении бразильского полузащитника Педриньо .

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