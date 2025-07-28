Завершить начатое: превью ответного матча Шахтера против Бешикташа

В четверг, 31 июля, донецкий Шахтер сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с Бешикташем.

Поединок состоится на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове. Сайт "Чемпион" предлагает ознакомиться с анонсом матча, стартовый свисток запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Обещания Кевина и заряженные "горняки"

После поединка с Бешикташем, который завершился победой 4:2, все представители Шахтера отмечали невероятную атмосферу на стадионе "орлов". Впрочем, без досадных инцидентов не обошлось – Кевин подвергся расизму, а сам Бешикташ пообещал наказать виновных.

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💬 «У мене на другій хвилині заклало вуха. Відчув геть інший рівень підтримки. Хотів би, щоб так було в Україні в майбутньому»



🎫 https://t.co/qzzTE43emC pic.twitter.com/qaHzIUkOrb — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 26, 2025

Бразилец в своих интервью не вспоминал этот момент, а лишь отметил свое обещание до матча – забить три гола. Расизм от фанатов, личное обещание и потенциальный третий этап квалификации – вингер имеет достаточно мотивации, чтобы стать "геймчейнджером".

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В первом матче Шахтер продемонстрировал довольно содержательный футбол, имея шанс забить более четырех голов в ворота Гюнока, но не суждено было. Несмотря на то, что в стане стамбульцев даже нет уверенности в будущем Сульшера, это может сыграть на руку "горнякам".

Шансы Бешикташа

Турецкий коллектив не смог ничего противопоставить реактивным бразильцам Шахтера – из четырех мячей лишь в одном ассистировал Бондаренко, еще две результативные передачи на счету Алиссона.

После матча Сульшер говорил о возможности камбэка. Он точно знает о чем говорит, ведь участвовал в лучшем финале Лиги чемпионов современности сезона-1998/99.

Впрочем, как сообщили местные СМИ, этот матч может стать последним для норвежца в случае провала. За последние два десятилетия украинские команды приучили к тому, что преимущество в два мяча нельзя считать решающим, но в этом ли случае?

Бешикташ

"Орлы" не выглядели непреодолимым соперником – с ними можно играть, они допускали ошибки в защите, позволяя забегать через свободные зоны.

Слова, комментарии

Оба коллектива подходят к ответному матчу без кадровых потерь, но в совершенно разном психологическом состоянии.

"Вы говорите, что атака была великолепной, но мы должны были забивать еще больше. Если хочешь играть действительно на топ-уровне – надо реализовывать те моменты, которые мы имели", – говорил Туран сразу после матча.

Шахтер Донецк

Впоследствии специалист добавил, что преимущество в два мяча на следует расценивать как решающее, отдав должное сопернику.

" Важно понимать, что раунд еще не завершен. Бешикташ – очень сильная команда и большой клуб. Нам нужно биться как минимум не хуже, чем сейчас, на выезде, и я надеюсь, мы сможем это сделать в ответном матче", – отмечал турок.

А вот Тэмми Абрахам был несколько нервным в своих комментариях, обидевшись на празднование от "горняков" победы.

"Шахтер – очень хорошая команда, они имели на одну игру больше и были в лучшей форме. Это был очень интересный вызов для нас, но они праздновали так, будто противостояние уже завершено. Знаете, у меня большой опыт в футболе, поэтому мы запомним их празднование и посмотрим, что будет через неделю", – сказал форвард.

Сульшер был менее категоричен в своих высказываниях, выразив уверенность в шансах на проход дальше.

Бешикташ

"Будет очень сложно, но и как тренер, и как игрок я отыгрывал отставание в два гола. Думаю, во втором матче мы первыми забьем гол и возьмем ситуацию под свой контроль", – заявил специалист.

Букмекерские котировки

По сравнению с первым матчем, специалисты уже не так равноценно смотрят на шансы команд. На победу Шахтера предлагается коэффициент 2.10, потенциальная виктория Бешикташа в матче прогнозируется с показателем 3.15, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3.80.

Проход дончан в следующий раунд оценивается вообще в 1.05, а спрогнозировать появление Бешикташа в следующем круге квалификации можно с показателем 8.50.

Где смотреть Шахтер – Бешикташ

Матч в прямом эфире будет доступен на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и УПЛ ТВ. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Прогноз "Чемпиона": Победа Шахтера 2:1