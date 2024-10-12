Игроки на поле отдали все силы и добились результата: Ребров – о победе над Грузией

Наставник сборной Украины Сергей Ребров отметил, что победа над Грузией стала возможной из-за того, что все выходившие на поле игроки выложились на максимум.

Его слова цитирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Я всегда сконцентрирован на игре, не отвлекаюсь на какие-то побочные факторы. И сегодня, и в прошлом я был сосредоточен на игре. Все вышедшие игроки отдали все силы и, самое важное, сделали результат, который сейчас очень важен. Почему была другая энергия, чем против Чехии? Может быть, вы не видели, а я видел. Особенно во втором тайме против Чехии. Мы нанесли 20 ударов, но проиграли игру. Мы за два поединка пропустили пять мячей. Очень тяжело побеждать, когда ты пропускаешь трижды. Так что я не удивлен, ведь видел желание игроков. Самое важное было сделать результат. Сегодня это стояло на первом месте. Я благодарен игрокам не только за отдачу, но и за понимание игры и свою роль на поле", – сказал Ребров.

Главный тренер "сине-желтых" рассказал и о том, как команда готовилась сдерживать лидера соперников Хвичу Кварацхелию.

"У сборной Грузии очень быстрые и технические игроки атаки. Мы старались, чтобы они как можно меньше получали мяч лицом к нашим воротам, поэтому играли ближе. Как вы видели, во втором тайме Хвича опускался глубже. Это было для нас лучше, ведь это игрок с высокими индивидуальными качествами", – признался он.

Также Ребров оценил дебют Ивана Калюжного.

"Я Ивана знаю очень давно, знаю его качества. Он работал со мной и моими помощниками, когда был в Динамо. Когда он выходит на поле, то забывает обо всем. Он показал сегодня, что очень хорошо работает на команду. Он очень много отбирал мячей. Этот вызов он заслужил, в этом парне я уверен. Степаненко? Я благодарен Тарасу. Он приехал в сборную, профессионал, тщательно готовился к игре. К сожалению, у него травма, которая требует больше времени. Мы не могли на него рассчитывать сегодня, но я уверен, что он будет готов к следующей игре. Мы рассчитываем на него", – добавил Ребров.

В следующем туре Лиги наций сборная Украины будет принимать команду Чехии, а Грузия сыграет дома против Албании. Оба поединка пройдут 14 октября.