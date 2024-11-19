Сборная Украины победила Албанию и поборется за выход в элитный дивизион Лиги наций

В Тиране на стадионе "Комбетаре" состоялся матч завершающего шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором сборной Украины противостояла местная национальная команда Албании. Поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1.

Команду Сергея Реброва устраивала в этом матче только победа. Любой другой результат оставил бы украинцев на последнем месте в турнирной таблице квартета, что отравило бы их напрямую в дивизион С Лиги наций.

Сборная Украины смогла забить два быстрых гола в дебюте встречи: сначала на 5-й минуте Александр Зинченко на подборе эффектно и эффективно пробил в одно касание в нижний левый угол ворот Стракоши, открыв счет.

А через 5 минут Роман Яремчук ударом головой удвоил наше преимущество после навеса от Ефима Конопли.

На перерыв команды так и ушли при счете 2:0 в пользу украинцев, а в параллельном матче Чехия с такими же цифрами на табло выигрывала у Грузии. И при таком развитии событий подопечные Реброва поднялись на второе место в онлайн-таблице группы и сразу позволили болельщикам помечтать о повышении в классе.

Впрочем, интрига, которая и до этого была жива, еще больше обострилась, когда грузины забили чехам. Шли вперед и албанцы, которых такой ход событий не устраивал, и на 74-й минуте стало тревожно: Трубин сфолил в штрафной против Узуни, за что рефери назначил пенальти.

К одиннадцатиметровой отметке подошел Байрами и развел вратаря и мяч по разным углам. Заключительная 15-минутка была невероятно напряженной, однако украинская сборная удержала преимущество и одержала победу в важнейшем матче текущего сезона Лиги наций.

Лига наций. Групповой этап, 6 тур

19 ноября. Тирана, "Комбетаре"

Грузия – Украина – 1:2

Голы: Байрами, 75, пен – Зинченко, 5, Яремчук, 10

Грузия в параллельном поединке проиграла Чехии, поэтому сборная Украины заняла итоговое второе место в турнирной таблице группы и сыграет в переходном плей-офф турнира в марте 2025 года. Соперник команды Реброва определится позже. Албания же напрямую вылетела в дивизион С.