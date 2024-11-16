Ванат за "бортом": заявка Украины на матч Лиги наций против Грузии
В субботу, 16 ноября, в Батуми состоится матч пятого тура Группы В1 Лиги наций-2024/25, в котором Грузия будет принимать Украину.
В официальную заявку "желто-синих" на этот поединок вошли 23 футболиста за исключением Владислава Ваната.
Заявка Украины на матч против Грузии
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Ефим Конопля, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Владимир Бражко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Иван Калюжный.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.
Стартовый свисток матча между Украиной и Грузией прозвучит в 19.00 по киевскому времени.
Кроме игры команды Сергея Реброва в этот день пройдут еще восемь матчей группового этапа Лиги наций.
Напомним, что наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка сборных Украины и Грузии.