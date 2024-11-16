Ванат за "бортом": заявка Украины на матч Лиги наций против Грузии

В субботу, 16 ноября, в Батуми состоится матч пятого тура Группы В1 Лиги наций-2024/25, в котором Грузия будет принимать Украину.

В официальную заявку "желто-синих" на этот поединок вошли 23 футболиста за исключением Владислава Ваната.

Заявка Украины на матч против Грузии

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Ефим Конопля, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Иван Калюжный.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Стартовый свисток матча между Украиной и Грузией прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Кроме игры команды Сергея Реброва в этот день пройдут еще восемь матчей группового этапа Лиги наций.

Напомним, что наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка сборных Украины и Грузии.