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Парадокс: сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Ігор Чернявський — 19 сентября, 12:59
Парадокс: сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА
УАФ

Сборная Украины поднялась с 25-го на 24-е место в рейтинге ФИФА.

Интересно, что после предварительного обновления Украина потерпела два поражения в Лиге наций – от Албании (1:2) и Чехии (3:2), но это не помешало "сине-желтым" опередить Австралию, которая также неудачно провела предыдущее "окно" – нулевая ничья с Индонезией и минимальное поражение от Бахрейна в отборе на чемпионат мира-2026.

Отметим, что соперники команды Сергея Реброва по Лиге наций располагаются значительно ниже: Чехия – 46-я, Грузия – 66-я, Албания – 67-я. Свой следующий матч сборная Украины проведет 11 октября против Грузии (номинально домашний поединок в Варшаве). Через три дня после этого украинцев ожидает противостояние с Чехией.

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