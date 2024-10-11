Две потери. Сборная Украины объявила заявку на матч Лиги наций против Грузии

Сборная Украины по футболу объявила заявку на матч против Грузии в Лиге наций. В нее вошли 23 игрока, среди них отсутствуют полузащитники Тарас Степаненко и Владислав Кабаев.

Об этом сообщает телеграм-канал УАФ.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток (Остин, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - Динамо Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

УАФ

Встреча Украина-Грузия состоится в пятницу на муниципальном стадионе в польском городе Познань. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Сборная Украины занимает последнее место в турнирной таблице своей группы с нулем очков, Грузия лидирует с шестью. У Албании и Чехии есть по три зачетных пункта.

В сентябрьских матчах украинцы уступили Албанию (2:1) и Чехию (3:2). После этих поединков "сине-желтые" занимают последнюю строчку в турнирной таблице.

14 октября команда Сергея Реброва сыграет с Чехией.