Аргентина стала первым полуфиналистом Копа Америка-2024

Сборная Аргентины одержала победу над Эквадором в напряженном четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу.

Поединок завершился со счетом 1:1 (4:2 в серии пенальти). Первый тайм был равный, Аргентина больше владела мячом, однако эквадорцы были не менее острыми. Тем не менее единственный гол в 45-минутке забили именно аргентинцы. Сделал это Лисандро Мартинес на 35-й минуте.

Уже во втором тайме Аргентина полностью отдала инициативу Эквадору, за что поплатилась в самой концовке основного времени, когда Кевин Родригес пробил головой в левый нижний угол ворот и сравнял счет.

Все решалось в серии послематчевых пенальти, которая завершилась в пользу Аргентины. Отметим, что Лионель Месси не реализовал свой пенальти, а в составе Эквадора судьбу звездного футболиста повторили Анхель Мена и Алан Минда.

Копа Америка-2024

1/4 финала, 5 июля

Аргентина — Эквадор 1:1 (1:0)

По пенальти: 4:2

Голы: 1:0 – 35 Мартинес, 2:0 – 90+2 Родригес.

В 1/2 финала Копа Америка Аргентина встретится с победителем пары Венесуэла — Канада.