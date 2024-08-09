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Англия определилась с новым главным тренером

Володимир Кук — 9 августа, 17:55
Англия определилась с новым главным тренером

Бывший тренер сборной Англии U-21 Ли Карсли стал временным исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной.

Об этом сообщает Английская Футбольная ассоциация .

Кто станет новым полноценным наставником сборной Англии – пока неизвестно. Под руководством 50-летнего ирландца молодежная сборная добилась значительных успехов. Самое большое достижение это победа на чемпионате Европы U-21 в 2023 году, где Англия выиграла турнир впервые с 1984 года.

Команда под руководством Карсли не пропустила ни одного гола на протяжении всего турнира, в том числе в финале против Испании, завершившегося победой 1:0. Кроме молодежных сборных Англии разных возрастов, Карсли в своей тренерской карьере работал с Ковентри, Брентфордом и Бирмингемом.

Напомним, что ранее сборную Англии тренировал Гарет Саутгейт, покинувший команду после проигранного финала Евро-2024 против Испании. Саутгейт был тренером "Трех львов" почти 8 лет - он возглавил команду в сентябре 2016-го. Под его руководством сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018, дважды играла в финалах Евро, но так и не смогла прервать продолжающуюся с 1966 года трофейную засуху.

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