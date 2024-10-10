Саутгейт опроверг слухи о переходе в Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опроверг слухи о том, что он вскоре может возглавить Манчестер Юнайтед.

54-летнего британского специалиста цитирует Фабрицио Романо:

"Я не буду тренировать в течение следующего года, я уверен в этом. Мне нужно дать время самому себе на принятие хороших решений. Это важный шаг, и мне нужно время", – заявил специалист.

Напомним, Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии в июле этого года после поражения от Испании в финале Евро-2024. Он возглавлял команду с 2016 года.

После этого слухи неоднократно отправляли Саутгейта в разные английские клубы, в том числе – в Манчестер Юнайтед, где позиции Эрика тен Хага сейчас крайне шатки.