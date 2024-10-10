Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Саутгейт опроверг слухи о переходе в Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 10 октября, 14:05
Саутгейт опроверг слухи о переходе в Манчестер Юнайтед
Гарет Саутгейт
Getty Images

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опроверг слухи о том, что он вскоре может возглавить Манчестер Юнайтед.

54-летнего британского специалиста цитирует Фабрицио Романо:

"Я не буду тренировать в течение следующего года, я уверен в этом. Мне нужно дать время самому себе на принятие хороших решений. Это важный шаг, и мне нужно время", – заявил специалист.

Напомним, Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии в июле этого года после поражения от Испании в финале Евро-2024. Он возглавлял команду с 2016 года.

После этого слухи неоднократно отправляли Саутгейта в разные английские клубы, в том числе – в Манчестер Юнайтед, где позиции Эрика тен Хага сейчас крайне шатки.

Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт

Саутгейт ведет переговоры по работе в клубе, за который играет ключевой игрок сборной Украины
Англия определилась с новым главным тренером
Синдром Саутгейта: почему Англия снова не выиграла Евро
Точно справятся лучше? 7 идеальных кандидатов на смену Саутгейту в сборной Англии
Неоправданный хейт. Почему английские болельщики не заслуживали Саутгейта

Последние новости