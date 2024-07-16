Cаутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил уйти из национальной команды.

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Футбольной ассоциации Англии.

Our CEO, Mark Bullingham, has paid tribute to Gareth Southgate after he announced his decision to leave his role as manager of the @England men's team. — The FA (@FA) July 16, 2024

Саутгейт был тренером "Трех львов" почти 8 лет - он возглавил команду в сентябре 2016-го. Под его руководством сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018, дважды играла в финалах Евро, но так и не смогла прервать продолжающуюся с 1966 года трофейную засуху.

В 2019 году Гарет был награжден Орденом Британской империи.