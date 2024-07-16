Cаутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил уйти из национальной команды.
Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Футбольной ассоциации Англии.
Саутгейт был тренером "Трех львов" почти 8 лет - он возглавил команду в сентябре 2016-го. Под его руководством сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018, дважды играла в финалах Евро, но так и не смогла прервать продолжающуюся с 1966 года трофейную засуху.
В 2019 году Гарет был награжден Орденом Британской империи.