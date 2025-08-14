Украинская правда
Определился соперник Динамо в плей-офф квалификации Лиги Европы

Микола Дендак — 14 августа 2025, 23:04
Чемпион Украины киевское Динамо узнало соперника в решающем противостоянии за право сыграть в основном этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26.

Подопечные Александра Шовковского встретятся с чемпионом Израиля Маккаби Тель-Авив. Матчи состоятся 21 и 28 августа. Победитель противостояния пройдет в Лигу Европы, а лузер попадет в Лигу конференций.

Маккаби вышли в плей-офф этап квалификации благодаря победе над мальтийским Хамрун Спартанс, который до этого в ЛЕ отправило именно Динамо.

Заметим, что и Динамо, и Маккаби начинали свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но обоих выбил кипрский Пафос. Во втором этапе киприоты минимально одолели Маккаби, а в третьем – дважды обыграли Динамо.

