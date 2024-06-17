Румыния — Украина: онлайн-трансляция

Сборная Украины встретится с Румынией в рамках первого тура чемпионата Европы-2024.

Встреча состоится на стадионе "Арена Мюнхен".

УАФ напомнила благодаря ком сборная Украины может играть на континентальном первенстве.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд:

Румыния : Нитце, Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку, М. Марин, Р. Марин, Манн, Станчу, Коман, Дрегуш

Украина : Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Довбык

Кроме Румынии, на групповом этапе чемпионата Европы украинцы сыграют против Бельгии и Словакии.

Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024 через плей-офф. Сначала "желто-синие" выдали суперкамбек против Боснии и Герцеговины , а затем одержали волевую победу над Исландией .