Румыния — Украина: онлайн-трансляция
Сборная Украины встретится с Румынией в рамках первого тура чемпионата Европы-2024.
Встреча состоится на стадионе "Арена Мюнхен".
УАФ напомнила благодаря ком сборная Украины может играть на континентальном первенстве.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд:
Румыния : Нитце, Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку, М. Марин, Р. Марин, Манн, Станчу, Коман, Дрегуш
Украина : Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Довбык
Кроме Румынии, на групповом этапе чемпионата Европы украинцы сыграют против Бельгии и Словакии.
Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024 через плей-офф. Сначала "желто-синие" выдали суперкамбек против Боснии и Герцеговины , а затем одержали волевую победу над Исландией .