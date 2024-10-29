Рух взял реванш у Карпат и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Рух минимально победил Карпаты в 1/8 финала Кубка Украины-2024/25.

Матч завершился со счётом 1:0.

Первый тайм прошел под диктовку Руха – команда Виталия Пономарева гораздо больше владела мячом и атаковала. За первые 45 минут Алексею Кемкину пришлось спасать Карпаты 4 раза, а в компенсированное время "желто-черные" создали лучший момент – Илья Квасница оказался на убойной позиции, но решил обыгрывать визави и загнал себя в лицевую линию. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

В начале второго тайма активизировались и Карпаты – подопечные Владислава Лупашко начали отвечать Руху чрезвычайно острыми контрвыпадами. Но ближе к 70 минуте создалось впечатление, что команды как будто согласились на ничью в основное время и уже готовятся к овертаймам.

Впрочем, все сменил безумный дальний удар Дениса Пидгурского, который где-то с 30 метров положил мяч под ближнюю штангу. На последних минутах Карпаты попытались устроить штурм ворот Ледвия, но Рух выстоял под этим натиском.

Кубок Украины

1/8 финала, 29 октября

Рух – Карпаты 1:0 (0:0)

Гол: Подгурский 79

Карпаты: Кемкин, Адамюк, Педрозу, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Стенио, Невес.

Рух: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Слюсар, Карабин, Пастух, Федор, Квасница, Краснопир.

Напомним, чуть больше недели назад львовские клубы встречались в матче чемпионата Украины. Тогда сильнее оказались Карпаты – игра завершилась минимальной победой "бело-зеленых" со счетом 1:0.

Завтра, 30 октября, состоятся остальные матчи 1/8 финала Кубка Украины. В частности, Динамо сыграет на выезде с Ворсклой, Шахтер примет Зорю, а Полесье померяется силами с Кривбассом.