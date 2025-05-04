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Ротань: Я начал переговоры с Александрией

Олексій Мурзак — 4 мая 2025, 21:31
Ротань: Я начал переговоры с Александрией
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Главный тренер Александрии Руслан Ротань ведет переговоры с клубом относительно своего дальнейшего будущего.

Об этом он сказал в комментарии Футбол 360.

Специалист не стал уточнять, о чем именно ведутся переговоры.

"Сейчас у нас очень важные матчи, и на сегодня нет никаких решений относительно моего будущего. Потому что сейчас прежде всего – это команда. От матча к матчу мы боремся за высокие места. Сейчас никакой конкретики у меня нет.

Единственное – что я начал переговоры со своим клубом, мы сейчас общаемся. Вот все новости, что я вам скажу", – сообщил Ротань.

Ранее Ротань прокомментировал победу своей команды над Полесьем в 27 туре Украинской Премьер-лиги.

Турнирные расклады после 27 тура и таблицу можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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