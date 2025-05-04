Ротань: Я начал переговоры с Александрией

Главный тренер Александрии Руслан Ротань ведет переговоры с клубом относительно своего дальнейшего будущего.

Об этом он сказал в комментарии Футбол 360.

Специалист не стал уточнять, о чем именно ведутся переговоры.

"Сейчас у нас очень важные матчи, и на сегодня нет никаких решений относительно моего будущего. Потому что сейчас прежде всего – это команда. От матча к матчу мы боремся за высокие места. Сейчас никакой конкретики у меня нет.



Единственное – что я начал переговоры со своим клубом, мы сейчас общаемся. Вот все новости, что я вам скажу", – сообщил Ротань.