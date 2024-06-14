Футболист российского Краснодара Матвей Сафонов перешел во французский Пари Сен-Жермен.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь подписал контракт с клубом до 2029 года. О сумме сделки пока неизвестно.

Недавно сообщалось, что французский клуб может заплатить россиянам 20 миллионов евро. Также в сделку будут включены бонусы.

25-летний Сафонов всю карьеру играет в Краснодаре и вызывается на "общительные" матчи своей сборной. Среди соперников россиян – Куба, Кения, Сербия, Ирак, Катар, Камерун. Добавим, что ранее ему запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов на сумму 60 млн рублей.

Напомним, что в чемпионате Франции играет еще один россиянин Александр Головин (Монако). В итальянской Серии А страна-террористка представлена Алексеем Миранчуком из Аталанты.