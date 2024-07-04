Роналду хочет установить эпохальное достижение и сыграть на ЧМ-2026

Криштиану Роналду планирует сыграть на чемпионате мира-2026 в США, Мексике и Канаде.

Об этом сообщает Relevo.

Португалец хочет стать единственным футболистом в истории футбола, принявшим участие в шести мундиалях. Отмечается, что между Роналду и главным тренером сборной Португалии Роберто Мартинесом есть договоренность, согласно которой Криштиану сам решит, когда завершит карьеру в национальной команде.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 обладатель 5 "Золотых мячей " был близок к краху. В матче со Словакией он не реализовал 11-метровый в конце первого овертайма, но реабилитировался, безупречно пробив в серии пенальти.