Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Роналду хочет установить эпохальное достижение и сыграть на ЧМ-2026

Игорь Чернявский — 4 июля, 16:45
Роналду хочет установить эпохальное достижение и сыграть на ЧМ-2026

Криштиану Роналду планирует сыграть на чемпионате мира-2026 в США, Мексике и Канаде.

Об этом сообщает Relevo.

Португалец хочет стать единственным футболистом в истории футбола, принявшим участие в шести мундиалях. Отмечается, что между Роналду и главным тренером сборной Португалии Роберто Мартинесом есть договоренность, согласно которой Криштиану сам решит, когда завершит карьеру в национальной команде.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 обладатель 5 "Золотых мячей " был близок к краху. В матче со Словакией он не реализовал 11-метровый в конце первого овертайма, но реабилитировался, безупречно пробив в серии пенальти.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Кріштіану Роналду

Сатисфакция для Украины, провал звезд и новые герои. Тенденции и итоги 1/8 финала Евро-2024
Гюллер повторил достижения Роналда и Руни
Стандарты BBC: режиссер трансляции позволил себе дерзкую шутку о Роналде
Роналду: Это мое последнее Евро
Роналду: Сборная Португалии заслужила место в восьмерке лучших

Последние новости