Рома с голом Довбика сыграла вничью с Атлетиком: обзор матча Лиги Европы

Рома сыграла вничью с Атлетиком из Бильбао в рамках первого раунда основного этапа Лиги Европы УЕФА. Матч завершился со счетом 1:1, голом в составе римлян отличился форвард сборной Украины Артем Довбик.

Обзор встречи

Лига Европы УЕФА-2024/2025

26 сентября, 1 раунд

Рома – Атлетик 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - 32 Довбик, 1:1 - 85 Паредес

Отметим, что аналитический портал SofaScore выставил оценки по итогам матча в Риме, где Довбик стал одним из лучших игроков на поле.

Следующий поединок Рома проведет в рамках 6 тура итальянской Серии А. "Волки" будут принимать Венецию на "Стадио Олимпико".