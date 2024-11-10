Рома объявила об увольнении Юрича

Руководство Ромы приняло решение уволить главного тренера команды Ивана Юрича.

Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

В последнем поединке под руководством хорватского специалиста "волки" потерпели поражение от Болонье со счетом 3:2.

За свое короткое пребывание во главе римлян Юрыч стал худшим тренером Ромы за последние 20 лет. У него всего четыре победы в 12 матчах.

Преемником хорвата называют Роберто Манчини, готового возглавить клуб, если ему поступит конкретное предложение.

Роми приписывали интерес к целому ряду тренеров, среди которых Маурицио Сарри и Фрэнк Лэмпард. Пока команда Артема Довбика занимает 12 место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что украинский форвард может покинуть Рому по окончании сезона. 27-летний игрок намерен выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что 18 сентября римляне уволили с поста тренера легендарного игрока Даниэле Де Росси. Владелец Ромы Дэн Фридкин поддержал генерального директора команды Лину Сулуку в конфликте между ней и наставником. Однако накануне Сулуку покинула свой пост.

Если Де Росси не вернется в Рому, о чем сообщали итальянские СМИ, то у Рома будет до следующего поединка уже третьего тренера этого сезона. После паузы на международные матчи римляне посетят лидера чемпионата, Наполи, встреча состоится в воскресенье, 24 ноября.