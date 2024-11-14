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Рома объявила о возвращении Раньери на должность главного тренера

Олег Дідух — 14 ноября 2024, 16:10
Рома объявила о возвращении Раньери на должность главного тренера
Клаудіо Раньєрі
ФК Рома

Новым главным тренером Ромы стал Клаудио Раньери.

Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Контракт с 73-летним специалистом рассчитан до лета 2025 года. После этого Раньери получит должность в руководстве клуба: он станет советником президента по спортивным вопросам.

Опытный итальянец возглавляет Рому уже в третий раз. Ранее он работал с командой в 2009 – 2011 и 2019 годах.

На должности главного тренера Ромы Раньери заменил Ивана Юрича, который возглавил команду только в сентябре и проработал менее двух месяцев. Начинали римляне текущий сезон под руководством Даниэле Де Росси.

Артем Довбик и компания занимают 12 место в турнирной таблице Серии А с 13 очками в 12 матчах.

Рома Клаудіо Раньєрі

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