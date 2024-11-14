Раньери определился с местом Довбика на предстоящий матч против Наполи

На матч против Наполи в 13 туре Серии А новый-старый тренер Ромы Клаудио Раньери планирует выпустить с первых минут двух форвардов – Артема Довбика и Пауло Дибалу.

Об этом сообщило издание Corriere dello Sport.

Специалист может выйти на игру по схеме 4-4-2 или 3-5-2, которую любит использовать тренер неаполитанцев Антонио Конте.

Также в планах Раньери предоставить игровое время чемпиону мира-2014 Матсу Хуммельсу, пока отыгравшему за римлян всего 23 минуты.

Матч Наполи – Рома состоится в воскресенье, 24 ноября, начало в 19:45.

Напомним, 14 ноября Рома объявила о назначении Раньери главным тренером.

Контракт с 73-летним специалистом рассчитан до лета 2025 года. После этого Раньери получит должность в руководстве клуба: он станет советником президента по спортивным вопросам.

Опытный итальянец возглавляет Рому уже в третий раз. Ранее он работал с командой в 2009-2011 и 2019 годах. Карьеру игрока также начинал в составе "волков", за которых выступал в 1973 – 1974 годах.