Рома определила фаворита на должность главного тренера

Новым главным тренером Ромы может стать наставник сборной Турции Винченцо Монтелла.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

50-летний специалист сейчас является фаворитом на пост тренера "волков". Монтелла – тренер с четкой тактической идеей, с которым можно строить многолетний проект.

Винченцо возглавляет сборную Турции, его контракт рассчитан до лета 2026 года. Турецкая федерация готова отпустить наставника, если римляне выплатят его шестимесячную зарплату.

Накануне Рома объявила об уходе Ивана Юрича. В последнем поединке под руководством хорватского специалиста "волки" потерпели поражение от Болоньи со счетом 3:2.

За свое короткое пребывание во главе римлян Юрыч стал худшим тренером Ромы за последние 20 лет. У него всего четыре победы в 12 матчах.