Довбик дебютировал за Рому в матче против Олимпиакоса Яремчука

Итальянская Рома сыграла вничью с греческим Олимпиакосом в товарищеском матче.

Поединок завершился со счётом 1:1. На гол Лоренцо Пеллегрин греки ответили точным ударом бразильца Родинея.

Отметим, что украинский нападающий "волков" Артем Довбык вышел на поле на 46-й минуте. Для 27-летнего форварда это был дебют нового клуба.

В то же время нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук игру провел на скамье запасных.

Товарищеский матч

3 августа

Рома - Олимпиакос 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 - 17 Пеллегрини, 1:1 - 22 Родиней

6 августа Рома сыграет спарринг с Ковентри, а 10 августа встретится с Эвертоном Виталием Николенко. Олимпиакос 8 августа сыграет с Ноттингем Форестом.

Напомним, трансфер Довбика в Рому вошел в список самых дорогих среди украинских игроков и стал пятым самым дорогим трансфером в истории клуба.