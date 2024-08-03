Довбик дебютировал за Рому в матче против Олимпиакоса Яремчука
Итальянская Рома сыграла вничью с греческим Олимпиакосом в товарищеском матче.
Поединок завершился со счётом 1:1. На гол Лоренцо Пеллегрин греки ответили точным ударом бразильца Родинея.
Отметим, что украинский нападающий "волков" Артем Довбык вышел на поле на 46-й минуте. Для 27-летнего форварда это был дебют нового клуба.
В то же время нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук игру провел на скамье запасных.
Товарищеский матч
3 августа
Рома - Олимпиакос 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 - 17 Пеллегрини, 1:1 - 22 Родиней
6 августа Рома сыграет спарринг с Ковентри, а 10 августа встретится с Эвертоном Виталием Николенко. Олимпиакос 8 августа сыграет с Ноттингем Форестом.
Напомним, трансфер Довбика в Рому вошел в список самых дорогих среди украинских игроков и стал пятым самым дорогим трансфером в истории клуба.