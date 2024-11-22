Родри назвал сроки восстановления от травмы

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри считает, что сможет полноценно восстановиться от травмы в конце сезона.

Цитирует игрока El Larguero.

"Мой план – вернуться в этот сезон, возможно, где-то в июне или июле. Думаю, я смогу сыграть в Лиге наций и на клубном чемпионате мира", – рассказал испанец.

В настоящее время игрок восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена, которую он получил в игре 5 тура АПЛ против Арсенала (2:2), состоявшейся 22 сентября. В текущем сезоне он отыграл всего три поединка.

Напомним, испанец опередил вингера Реала Винисиуса Жуниора на 41 очко в голосовании за Золотой мяч 2024 года.