Баджо ограбили и избили во время матча сборной Италии

Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо стал жертвой ограбления и избиения.

Об этом сообщает Corriere del Veneto.

По информации источника, это произошло вчера, 20 июня, во время матча 2 тура Евро-2024 между сборными Италии и Испании. Преступники ворвались в дом Баджо, захватили его семью в заложники, а самого Роберто разбили голову.

После этого грабители закрыли всех жильцов дома в одной из комнат и начали выносить все драгоценности. Впоследствии Баджо удалось выломать дверь, но к тому моменту бандиты уже скрылись.

Итальянская полиция уже открыла производство по ограблению. После инцидента обладателя "Золотого мяча" доставили в больницу и наложили швы.