С кем сыграет Рома Довбика: результаты жеребьевки Лиги Европы

В пятницу, 31 января, швейцарский Ньон был местом проведения жеребьевки стадии стыковых матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2024/25.

Как и в случае с Лигой чемпионов, команды, занявшие первые восемь мест основного этапа турнира, получили путевки в 1/8 финала. Коллективы, занявшие места с 9 по 24, будут соревноваться между собой в предварительной стадии за право присоединиться к командам первой восьмерки.

Сеяные и несеяные пары противостояний

Команды с 9 по 16 места были распределены на сеяные пары, а команды с 17 по 24 места – на несеяные. Коллектив сеяной пары сыграет с командой несеяной пары за право встретиться с представителем первой восьмерки основного этапа.

Буде/Глимт/Андерлехт – Твенте/Фенербахче;

ФКСБ/Аякс – Юнион/ПАОК;

Галатасарай/Реал Сосьедад – АЗ/Мидтьюлланд;

Рома/Виктория – Ференцварош/Порту.

Результаты жеребьевки предварительной стадии плей-офф

Твенте – Буде/Глимт;

Фенербахче – Андерлехт;

Юнион – Аякс;

ПАОК – ФКСБ;

АЗ – Галатасарай;

Мидтьюлланд – Реал Сосьедад;

Ференцварош – Виктория;

Порту – Рома.

Первые поединки стадии стыков пройдут 13 февраля, а ответные матчи состоятся 20 февраля. Финал турнира пройдет в Бильбао на "Сан-Мамес" 21 мая.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с результатами жеребьевки предварительной стадии плей-офф Лиги чемпионов-2024/25.