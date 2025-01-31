С кем сыграет Рома Довбика: результаты жеребьевки Лиги Европы
В пятницу, 31 января, швейцарский Ньон был местом проведения жеребьевки стадии стыковых матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2024/25.
Как и в случае с Лигой чемпионов, команды, занявшие первые восемь мест основного этапа турнира, получили путевки в 1/8 финала. Коллективы, занявшие места с 9 по 24, будут соревноваться между собой в предварительной стадии за право присоединиться к командам первой восьмерки.
Сеяные и несеяные пары противостояний
Команды с 9 по 16 места были распределены на сеяные пары, а команды с 17 по 24 места – на несеяные. Коллектив сеяной пары сыграет с командой несеяной пары за право встретиться с представителем первой восьмерки основного этапа.
- Буде/Глимт/Андерлехт – Твенте/Фенербахче;
- ФКСБ/Аякс – Юнион/ПАОК;
- Галатасарай/Реал Сосьедад – АЗ/Мидтьюлланд;
- Рома/Виктория – Ференцварош/Порту.
Результаты жеребьевки предварительной стадии плей-офф
- Твенте – Буде/Глимт;
- Фенербахче – Андерлехт;
- Юнион – Аякс;
- ПАОК – ФКСБ;
- АЗ – Галатасарай;
- Мидтьюлланд – Реал Сосьедад;
- Ференцварош – Виктория;
- Порту – Рома.
Первые поединки стадии стыков пройдут 13 февраля, а ответные матчи состоятся 20 февраля. Финал турнира пройдет в Бильбао на "Сан-Мамес" 21 мая.
Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с результатами жеребьевки предварительной стадии плей-офф Лиги чемпионов-2024/25.