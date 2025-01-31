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С кем сыграет Рома Довбика: результаты жеребьевки Лиги Европы

Олексій Погорелов — 31 января 2025, 14:25
Кубок Ліги Європи
Кубок Ліги Європи
Getty Images

В пятницу, 31 января, швейцарский Ньон был местом проведения жеребьевки стадии стыковых матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2024/25.

Как и в случае с Лигой чемпионов, команды, занявшие первые восемь мест основного этапа турнира, получили путевки в 1/8 финала. Коллективы, занявшие места с 9 по 24, будут соревноваться между собой в предварительной стадии за право присоединиться к командам первой восьмерки.

Сеяные и несеяные пары противостояний

Команды с 9 по 16 места были распределены на сеяные пары, а команды с 17 по 24 места – на несеяные. Коллектив сеяной пары сыграет с командой несеяной пары за право встретиться с представителем первой восьмерки основного этапа.

  • Буде/Глимт/Андерлехт – Твенте/Фенербахче;
  • ФКСБ/Аякс – Юнион/ПАОК;
  • Галатасарай/Реал Сосьедад – АЗ/Мидтьюлланд;
  • Рома/Виктория – Ференцварош/Порту.

Результаты жеребьевки предварительной стадии плей-офф

  • Твенте – Буде/Глимт;
  • Фенербахче – Андерлехт;
  • Юнион – Аякс;
  • ПАОК – ФКСБ;
  • АЗ – Галатасарай;
  • Мидтьюлланд – Реал Сосьедад;
  • Ференцварош – Виктория;
  • Порту – Рома.

Первые поединки стадии стыков пройдут 13 февраля, а ответные матчи состоятся 20 февраля. Финал турнира пройдет в Бильбао на "Сан-Мамес" 21 мая.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с результатами жеребьевки предварительной стадии плей-офф Лиги чемпионов-2024/25.

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