Рух расписал мировую с Полесьем в 1 туре УПЛ

Сегодня, 4 декабря, львовский Рух дома сыграл вничью с житомирским Полесьем в перенесенном матче 1 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 1:1.

Первый тайм прошел при минимальном количестве атак двух команд. Гости смогли несколько обострить игру после подачи угловых.

В то же время, вторая половина игры началась с гола хозяев. Юрий Климчук подхватил мяч в центре поля и передал на мощно пробившего в дальний угол 22-летнего Ярослава Карабина (1:0).

"Волки" отыграли в конце матча. Фантастический проход удался Алексею Гуцуляку с правого фланга, обойдя двух защитников, он пробил голкипера Руха (1:1).

Чемпионат Украины – УПЛ

1 тур, 4 декабря

Рух (Львов) – Полесье (Житомир) 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 49 Карабин, 1:1 – 82 Гуцуляк

В преддверии ничьей завершился матч лидеров первенства - Динамо и Александрии.