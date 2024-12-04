Динамо и Александрия не определили сильнейшего в перенесенном матче 1 тура УПЛ
В среду, 4 декабря, состоялся перенесенный матч 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором лидеры первенства Динамо и Александрия сыграли вничью.
Встреча завершилась со счётом 0:0.
Этот матч должен был состояться еще 3 августа, но из-за вызова футболистов из этих команд на Олимпиаду их перенесли на резервную дату.
Противостояние прошло в равной борьбе, однако зрители так и не увидели забитых голов. Отметим, что Александрия и Динамо прошли первый круг чемпионата Украины без поражений. Оба клуба одержали по 11 побед и 4 раза сыграли вничью.
В воскресенье, 8 декабря, команды снова сыграют между собой, но уже в рамках 16 тура.
Чемпионат Украины – УПЛ
Перенесенный матч 1 тура, 4 декабря
Александрия – Динамо 0:0
Александрия: Ермаков, Кравченко (Скорко 89), Кампос, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Ковалец (Костышын 64), Мышнев (Шостак 75), Безерра, Беляев (Козак, 64), Филиппов (Кулаков 75)
Динамо: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик, Михайленко (Рубчинский 90), Бражко, Кабаев (Кабаев 67), Буяльский, Волошин, Ванат
Предупреждения: Кравченко – 56, Бражко – 90+3
По итогам встречи ситуация в турнирной таблице кардинально не поменялась. "Бело-синие" продолжают опережать команду Руслана Ротаня только по дополнительным показателям, а так оба клуба имеют по 37 очков за 15 матчей.