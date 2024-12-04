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Динамо и Александрия не определили сильнейшего в перенесенном матче 1 тура УПЛ

Олексій Мурзак — 4 декабря 2024, 17:22
Динамо и Александрия не определили сильнейшего в перенесенном матче 1 тура УПЛ
ФК Олександрія

В среду, 4 декабря, состоялся перенесенный матч 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором лидеры первенства Динамо и Александрия сыграли вничью.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Этот матч должен был состояться еще 3 августа, но из-за вызова футболистов из этих команд на Олимпиаду их перенесли на резервную дату.

Противостояние прошло в равной борьбе, однако зрители так и не увидели забитых голов. Отметим, что Александрия и Динамо прошли первый круг чемпионата Украины без поражений. Оба клуба одержали по 11 побед и 4 раза сыграли вничью.

В воскресенье, 8 декабря, команды снова сыграют между собой, но уже в рамках 16 тура.

Чемпионат Украины – УПЛ
Перенесенный матч 1 тура, 4 декабря

Александрия – Динамо 0:0

Александрия: Ермаков, Кравченко (Скорко 89), Кампос, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Ковалец (Костышын 64), Мышнев (Шостак 75), Безерра, Беляев (Козак, 64), Филиппов (Кулаков 75)

Динамо: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик, Михайленко (Рубчинский 90), Бражко, Кабаев (Кабаев 67), Буяльский, Волошин, Ванат

Предупреждения: Кравченко – 56, Бражко – 90+3

По итогам встречи ситуация в турнирной таблице кардинально не поменялась. "Бело-синие" продолжают опережать команду Руслана Ротаня только по дополнительным показателям, а так оба клуба имеют по 37 очков за 15 матчей.

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