Шахтер подешевел, Динамо сократило отставание: рейтинг клубов УПЛ по трансферной стоимости

Накануне на портале Transfermarkt обновилась рыночная стоимость игроков Украинской Премьер -лиги, поэтому изменения претерпела и стоимость клубов УПЛ.

Больше всего подорожало киевское Динамо. Футболисты столичного клуба прибавили в стоимости 5,5 миллиона евро по сравнению с августом 2024 года (7,2%).

Но в процентном соотношении наибольший рост показал одесский Черноморец, который стал стоить на 69,2% больше (с 3,90 млн. евро до 6,60 млн.).

Со знаком минус отличилась полтавская ворскла. Ее игроки суммарно потеряли в стоимости 4,1 миллиона евро (29,1%). Вторым с конца идет Шахтер, подешевевший на 2,5 млн (1,5%).

Рейтинг клубов УПЛ по трансферной стоимости

(1) Шахтер (Донецк) — 160,2 миллиона евро (-2,5 млн); (2) Динамо (Киев) — 82,2 (+5,5); (3) Полесье (Житомир) — 22,45 (-1,2); (5) Движение (Львов) — 16,3 (+1,35); (4) Кривбасс (Кривой Рог) — 14,7 (-1,18); (7) Заря (Луганск) — 12,25 (-0,95); (9) ЛНЗ (Черкассы) — 12,15 (+2,25); (8) Карпаты (Львов) — 12,1 (+0,97); (10) Александрия (Александрия) — 10,55 (+0,7); (11) Колос (Ковалевка) — 10,3 (+0,65); (6) Ворскла (Полтава) — 10 (-4,1); (12) Оболонь (Киев) — 7,35 (+0,35); (15) Черноморец (Одесса) — 6,6 (+2,7); (13) Верес (Ровно) — 5,75 (+0,25); (14) Ингулец (Петрово) — 5,35 (+0,75); (16) Левый берег (Киев) — 4,95 (+1,66);

Напомним, также произошли изменения в рейтинге игроков УПЛ. В топ-13 продолжается господство представителей Шахтера и Динамо, при чем первые четыре места удерживают "горняки".