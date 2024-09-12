Шахтер подешевел, Динамо сократило отставание: рейтинг клубов УПЛ по трансферной стоимости
Накануне на портале Transfermarkt обновилась рыночная стоимость игроков Украинской Премьер -лиги, поэтому изменения претерпела и стоимость клубов УПЛ.
Больше всего подорожало киевское Динамо. Футболисты столичного клуба прибавили в стоимости 5,5 миллиона евро по сравнению с августом 2024 года (7,2%).
Но в процентном соотношении наибольший рост показал одесский Черноморец, который стал стоить на 69,2% больше (с 3,90 млн. евро до 6,60 млн.).
Со знаком минус отличилась полтавская ворскла. Ее игроки суммарно потеряли в стоимости 4,1 миллиона евро (29,1%). Вторым с конца идет Шахтер, подешевевший на 2,5 млн (1,5%).
Рейтинг клубов УПЛ по трансферной стоимости
- (1) Шахтер (Донецк) — 160,2 миллиона евро (-2,5 млн);
- (2) Динамо (Киев) — 82,2 (+5,5);
- (3) Полесье (Житомир) — 22,45 (-1,2);
- (5) Движение (Львов) — 16,3 (+1,35);
- (4) Кривбасс (Кривой Рог) — 14,7 (-1,18);
- (7) Заря (Луганск) — 12,25 (-0,95);
- (9) ЛНЗ (Черкассы) — 12,15 (+2,25);
- (8) Карпаты (Львов) — 12,1 (+0,97);
- (10) Александрия (Александрия) — 10,55 (+0,7);
- (11) Колос (Ковалевка) — 10,3 (+0,65);
- (6) Ворскла (Полтава) — 10 (-4,1);
- (12) Оболонь (Киев) — 7,35 (+0,35);
- (15) Черноморец (Одесса) — 6,6 (+2,7);
- (13) Верес (Ровно) — 5,75 (+0,25);
- (14) Ингулец (Петрово) — 5,35 (+0,75);
- (16) Левый берег (Киев) — 4,95 (+1,66);
Напомним, также произошли изменения в рейтинге игроков УПЛ. В топ-13 продолжается господство представителей Шахтера и Динамо, при чем первые четыре места удерживают "горняки".