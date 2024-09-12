Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Шахтер подешевел, Динамо сократило отставание: рейтинг клубов УПЛ по трансферной стоимости

Микола Дендак — 12 сентября, 17:56
Шахтер подешевел, Динамо сократило отставание: рейтинг клубов УПЛ по трансферной стоимости
ФК Шахтар

Накануне на портале Transfermarkt обновилась рыночная стоимость игроков Украинской Премьер -лиги, поэтому изменения претерпела и стоимость клубов УПЛ.

Больше всего подорожало киевское Динамо. Футболисты столичного клуба прибавили в стоимости 5,5 миллиона евро по сравнению с августом 2024 года (7,2%).

Но в процентном соотношении наибольший рост показал одесский Черноморец, который стал стоить на 69,2% больше (с 3,90 млн. евро до 6,60 млн.).

Со знаком минус отличилась полтавская ворскла. Ее игроки суммарно потеряли в стоимости 4,1 миллиона евро (29,1%). Вторым с конца идет Шахтер, подешевевший на 2,5 млн (1,5%).

Рейтинг клубов УПЛ по трансферной стоимости

  1. (1) Шахтер (Донецк) — 160,2 миллиона евро (-2,5 млн);
  2. (2) Динамо (Киев) — 82,2 (+5,5);
  3. (3) Полесье (Житомир) — 22,45 (-1,2);
  4. (5) Движение (Львов) — 16,3 (+1,35);
  5. (4) Кривбасс (Кривой Рог) — 14,7 (-1,18);
  6. (7) Заря (Луганск) — 12,25 (-0,95);
  7. (9) ЛНЗ (Черкассы) — 12,15 (+2,25);
  8. (8) Карпаты (Львов) — 12,1 (+0,97);
  9. (10) Александрия (Александрия) — 10,55 (+0,7);
  10. (11) Колос (Ковалевка) — 10,3 (+0,65);
  11. (6) Ворскла (Полтава) — 10 (-4,1);
  12. (12) Оболонь (Киев) — 7,35 (+0,35);
  13. (15) Черноморец (Одесса) — 6,6 (+2,7);
  14. (13) Верес (Ровно) — 5,75 (+0,25);
  15. (14) Ингулец (Петрово) — 5,35 (+0,75);
  16. (16) Левый берег (Киев) — 4,95 (+1,66);

Напомним, также произошли изменения в рейтинге игроков УПЛ. В топ-13 продолжается господство представителей Шахтера и Динамо, при чем первые четыре места удерживают "горняки".

Верес Ворскла Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Зоря Луганськ

Верес

Верес отправил защитника в клуб Второй лиги
Верес победил Карпаты в товарищеском матче
Карпаты — Верес: онлайн видеотрансляция товарищеского матча
УПЛ утвердила расписание матчей 7 тура чемпионата Украины
Левый берег одержал невероятную победу над Вересом в 5 туре УПЛ

Последние новости