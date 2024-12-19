Сборная Украины сохранила за собой 25-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Сборная Украины по футболу, имея в активе 1554,94 балла, сохранила за собой 25 место.
После публикации предыдущего реестра сборная Украины матчей не проводила.
Соперник у плейоф Лиги наций, команда Бельгии по-прежнему занимает 8-е место.
Будущие соперники "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026 также остались на своих местах: Франция/Хорватия – 2(0)/13(0), Исландия – 70(0), Азербайджан – 117(0).
Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 декабря 2024 года
1. Аргентина – 1867,25 балла
2. Франция – 1859,78
3. Испания – 1853,27
4. Англия – 1813,81
5. Бразилия – 1775,85
6. Португалия – 1756,12
7. Нидерланды – 1747,55
8. Бельгия – 1740,62
9. Италия – 1731,51
10. Германия – 1703,79
...25. Украина – 1554,94 .
Ранее ФИФА обновила рейтинг национальных женских сборных по футболу. В обновленном реестре от 13 декабря Украина сохранила 35 место