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Сборная Украины сохранила за собой 25-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Олексій Мурзак — 19 декабря 2024, 13:14
Сборная Украины сохранила за собой 25-е место в обновленном рейтинге ФИФА
УАФ

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины по футболу, имея в активе 1554,94 балла, сохранила за собой 25 место.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины матчей не проводила.

Соперник у плейоф Лиги наций, команда Бельгии по-прежнему занимает 8-е место.

Будущие соперники "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026 также остались на своих местах: Франция/Хорватия – 2(0)/13(0), Исландия – 70(0), Азербайджан – 117(0).

Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 декабря 2024 года

1. Аргентина – 1867,25 балла

2. Франция – 1859,78

3. Испания – 1853,27

4. Англия – 1813,81

5. Бразилия – 1775,85

6. Португалия – 1756,12

7. Нидерланды – 1747,55

8. Бельгия – 1740,62

9. Италия – 1731,51

10. Германия – 1703,79

...25. Украина  1554,94 .

Ранее ФИФА обновила рейтинг национальных женских сборных по футболу. В обновленном реестре от 13 декабря Украина сохранила 35 место

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