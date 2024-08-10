Рейнджерс — Динамо: ОНЛАЙН

Киевское Динамо сыграет против шотландского Рейнджерса в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Поединок состоится во вторник, 13 августа, на "Гэмпден-парке" в Глазго. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд:

Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Рейнджерс: Батленд — Тавернье, Проппер, Дэвис, Йилмаз, Диоманде, Беррон, Маккосленд, Лоренс, Жефте, Дессер.

Команды выходят на поле!

Напомним, в первом матче с Рейнджерсом команда Александра Шовковского была близка к победе, но пропустила досадный гол на последних секундах.

Накануне киевляне обыграли Вересу во втором туре Украинской Премьер-лиги.