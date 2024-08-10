Рейнджерс — Динамо: ОНЛАЙН
Киевское Динамо сыграет против шотландского Рейнджерса в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Поединок состоится во вторник, 13 августа, на "Гэмпден-парке" в Глазго. Начало — в 21:45 по киевскому времени.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд:
Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.
Рейнджерс: Батленд — Тавернье, Проппер, Дэвис, Йилмаз, Диоманде, Беррон, Маккосленд, Лоренс, Жефте, Дессер.
Команды выходят на поле!
Напомним, в первом матче с Рейнджерсом команда Александра Шовковского была близка к победе, но пропустила досадный гол на последних секундах.
Накануне киевляне обыграли Вересу во втором туре Украинской Премьер-лиги.