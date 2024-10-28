Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Red Bull может приобрести клуб Серии А

Олег Дідух — 28 октября, 20:53
Red Bull может приобрести клуб Серии А

Компания Red Bull может приобрести клуб итальянской Серии А Торино.

Об этом сообщает Calcio e Finanza.

По их информации, владелец Торино Урбано Кайро всерьез рассматривает возможность продажи клуба и за последние несколько недель неоднократно встречался с эмиссарами Red Bull.

Австрийский бренд уже сотрудничает с "Быками" как официальный энергетический партнер. Стороны рассматривают возможность углубления сотрудничества: с 2025 года Red Bull может стать титульным спонсором Торино и оценить целесообразность приобретения контрольного пакета акций клуба.

Напомним, в систему Ред Булл входят такие клубы как Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк и Брагантино. Недавно стало известно, что систему клубов Ред Булл с 2025 года возглавит Юрген Клопп.

Red Bull Торіно

Торіно

Удинезе и Торино начали 9 тур Серии А с побед
Рома с Довбиком проиграла Интеру, Наполи минимально обыграл Эмполи и продолжает лидировать в Серии А
Рома Довбика сыграет против Интера, Эмполи примет Наполи в 8 туре Серии А
Клуб Серии А может экстренно подписать Балотелли
Аталанта разгромила Дженоа, Интер не без проблем победил Торино в 7 туре Серии А

Последние новости