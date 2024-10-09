Клопп вернется в футбол в 2025 году – источник сообщил, где будет работать легендарный тренер

Юрген Клопп станет глобальным руководителем по футболу в системе Ред Булл.

Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

По его информации, Клопп вступит в должность 1 января 2025 года. Бывший наставник Майнца, Боруссии Дортмунд и Ливерпуля уже подписал долгосрочный контракт с Ред Буллом.

Юрген будет консультировать все команды Ред Булл (Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк, Брагантино и другие) по тренерской деятельности, игровой философии, развитию игроков и трансферов.

Кроме того, у Клоппа есть опция ухода из Ред Булл, если его пригласят в сборную Германии.

🚨🧨 Excl | Jürgen #Klopp will become the new „Global Head of Soccer“ at Red Bull ✔️



.. starting on January 1, 2025. Klopp has already signed a long-term contract.



⚠️ Additionally, Klopp has secured an exit option allowing him to become the head coach of the Germany national… pic.twitter.com/eBzXKSQ85V — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 9, 2024

Напомним, в мае 57-летний немец покинул Ливерпуль после 9 лет в клубе. С мерсисайдцами Юрген по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги, Суперкубок Англии и УЕФА, а также клубный чемпионат мира.