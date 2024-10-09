Клопп вернется в футбол в 2025 году – источник сообщил, где будет работать легендарный тренер
Юрген Клопп станет глобальным руководителем по футболу в системе Ред Булл.
Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.
По его информации, Клопп вступит в должность 1 января 2025 года. Бывший наставник Майнца, Боруссии Дортмунд и Ливерпуля уже подписал долгосрочный контракт с Ред Буллом.
Юрген будет консультировать все команды Ред Булл (Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк, Брагантино и другие) по тренерской деятельности, игровой философии, развитию игроков и трансферов.
Кроме того, у Клоппа есть опция ухода из Ред Булл, если его пригласят в сборную Германии.
Напомним, в мае 57-летний немец покинул Ливерпуль после 9 лет в клубе. С мерсисайдцами Юрген по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги, Суперкубок Англии и УЕФА, а также клубный чемпионат мира.